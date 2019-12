Małysz spokojny o formę Polaków w Turnieju Czterech Skoczni. "To musi zaskoczyć"

Świetny skok Jakuba Wolnego w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Polak wylądował na 135. m, co dało mu awans do niedzielnej rywalizacji. Zobacz próbę Wolnego. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Stefan Hula po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 30. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, w których zajął 9. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Gregor Schlierenzauer miał sporo szczęścia w kwalifikacjach w Oberstdorfie. Skok na odległość 112 metrów nie zapewniał mu awansu do konkursu, ale uzyskał go dzięki dyskwalifikacji Gregora Deschwandena. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To był dobry trening. Pierwszy skok był ok, dwa kolejne już gorsze. Miałem trochę problemów z pozycją najazdową. Wiedziałem, że w kwalifikacjach popełniłem błąd na progu i później trudno mi było wyciągnąć z tego lepszą odległość - powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Oberstdorfie. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

"Turniej Czterech Skoczni ważniejszy niż igrzyska czy mistrzostwa świata" Pierwszy... czytaj dalej » Turniej Czterech Skoczni to jak Wielki Szlem w tenisie, wyjątkowa impreza w kalendarzu Pucharu Świata. W sezonie bez mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich najważniejsza. Tłumy na trybunach, miejsce w historii i dodatkowe pieniądze za zwycięstwo w każdym z konkursów (20 tys. franków szwajcarskich, czyli blisko 80 tys. zł).



Niemiec Sven Hannawald twierdzi nawet, że skacze się nie po to, by wygrywać Kryształową Kulę dla najlepszego skoczka całego sezonu, ale by rządzić w rozgrywanym od 1953 roku TCS.



- To największe wyzwanie w skokach narciarskich. Postawiłbym ten turniej nawet ponad igrzyskami olimpijskimi czy mistrzostwami świata - przyznał Hannawald, który pełni obecnie rolę eksperta stacji Eurosport.



On wygrał raz, w sezonie 2001/2002, ale jako pierwszy w historii ograł wszystkich w każdym z czterech konkursów niemiecko-austriackiego cyklu. Później jego wyczyn skopiowali tylko Kamil Stoch i w ostatnim sezonie Ryoyu Kobayashi.

Najpierw skacze się w Niemczech - Oberstdorf i tradycyjnie w Nowy Rok Garmisch-Partenkirchen. Stamtąd przenosiny do sąsiedniej Austrii - Innsbruck i Bischofshofen. Na koniec jest zliczanie punktów i Złoty Orzeł dla zwycięzcy całego cyklu. By z nim wyjechać, nie wystarczy oddać dwóch dalekich, równych skoków. Tych potrzeba osiem, po dwa w każdych z czterech zawodów.



Stocha, dwukrotnego zwycięzcę TCS, wymienia się w gronie jednego z trzech faworytów 68. edycji. Obok niego to zwycięzca sobotnich kwalifikacji Austriak Stefan Kraft i Kobayashi, od niedawna lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Niedosyt u Polaków



Niedzielny konkurs rozpocznie się o godz. 16.30. W Oberstdorfie skoczy sześciu Polaków. Poza Stochem także Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Jakub Wolny i Stefan Hula.

W polskim sztabie czuć mały niedosyt po kwalifikacjach. Najlepszy z Orłów był Żyła, który skończył na 9. miejscu, Stocha sklasyfikowano dopiero w trzeciej dziesiątce. - Nie wszyscy skakali na takim luzie jak w treningach - kręcił głową trener Michal Doleżal.



Wcześniejsze serie treningowe były na innym poziomie w wykonaniu jego zawodników. Pierwszej omal nie wygrał Stoch, kolejnej - Kubacki (obaj zajęli drugie miejsce). Daleko latał Żyła (był dziewiąty i drugi).



TCS tradycyjnie rozgrywa się systemem KO. Na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii. Do finału awansuje każdy zwycięzca pary oraz pięciu szczęśliwych przegranych, czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych w parach.

Pary pierwszej serii konkursu w Oberstdorfie:

Jewgienij Klimow (Rosja) - Timi Zajc (Słowenia)

Jan Hoerl (Austria) - Robin Pedersen (Norwegia)

Viktor Polasek (Czechy) - Maciej Kot (Polska)

Mackenzie Boyd-Clowes (Kanada) - Kamil Stoch (Polska)

Stefan Hula (Polska) - Jakub Wolny (Polska)

Robert Johansson (Norwegia) - Daiki Ito (Japonia)

Naoki Nakamura (Japonia) - Johann Andre Forfang (Norwegia)

Luca Roth (Niemcy) - Antti Aalto (Finlandia)

Moritz Baer (Niemcy) - Martin Hamann (Niemcy)

Anze Lanisek (Słowenia) - Yukiya Sato (Japonia)

Siergiej Tkaczenko (Kazachstan) - Simon Ammann (Szwajcaria)

Dmitrij Wassiliew (Rosja) - Pius Paschke (Niemcy)

Michael Hayboeck (Austria) - Dawid Kubacki (Polska)

Kevin Bickner (USA) - Roman Koudelka (Czechy)

Killian Peier (Szwajcaria) - Constantin Schmid (Niemcy)

Peter Prevc (Słowenia) - Philipp Aschenwald (Austria)

Anders Haare (Norwegia) - Piotr Żyła (Polska)

Władimir Zografski (Bułgaria) - Domen Prevc (Słowenia)

Dominik Peter (Szwajcaria) - Marius Lindvik (Norwegia)

Philipp Raimund (Niemcy) - Karl Geiger (Niemcy)

Daniel Andre Tande (Norwegia) - Markus Eisenbichler (Niemcy)

Sondre Ringen (Norwegia) - Ryoyu Kobayashi (Japonia)

Tilen Bartol (Słowenia) - Stephan Leyhe (Niemcy)

Taku Takeuchi (Japonia) - Junshiro Kobayashi (Japonia)

Gregor Schlierenzauer (Austria) - Stefan Kraft (Austria)