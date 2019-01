Awans Stocha w klasyfikacji wszech czasów

Zaledwie 99 metrów skoczył w kwalifikacjach w Sapporo Johann Andre Forfang, a to oznacza, że nie awansował do konkursu indywidualnego.

Najlepszy polski skoczek po pierwszej rundzie zawodów był szósty. Miał co odrabiać, bo od podium dzieliło go 4,5 punktu. Różnica ta nie wywarła na nim żadnego wrażenia. Tym, co zrobił w drugiej próbie wprawił w osłupienie nie tylko kibiców, ale i samego siebie. Polak wykorzystał fantastyczny wiatr i huknął 148,5 m. Lądował w głębokim przysiadzie, ale ustał. Doleciał do rekordu skoczni i w ostatecznym rozrachunku drugiego miejsca. Lepszy okazał się tylko Stefan Kraft.

W pogoni za Weissflogiem

Dla polskiego trzykrotnego mistrza olimpijskiego było to już 63. podium PŚ w karierze. A to bariera osiągalna dla nielicznych, dla najlepszych z najlepszych, którzy zapisywali się w historii dyscypliny. W sobotę Stoch zrównał się w liczbie miejsc w pierwszej trójce z legendarnymi Kasai i Goldbergerem. Obecnie wspólnie z Japończykiem i Austriakiem zajmuje ósme miejsce w tabeli wszech czasów.

Do siódmego Jensa Weissfloga brakuje mu dziesięciu miejsc na podium. To dużo, ale matematycznie wciąż ma szansę na doścignięcia Niemca jeszcze w tym sezonie. W kalendarzu sezonu 2018/19 widnieje jeszcze 13 indywidualnych startów.

Do ścisłej czołówki Polakowi wedrzeć się będzie trudno. Najlepszy pod tym względem Janne Ahonen w czołowej trójce kończył 108 razy, drugi Adam Małysz 92. Podium zamyka Gregor Schlierenzauer (88).

W trwającej 15 lat karierze zawodnik z Zębu 31 razy był najlepszy, zanotował 17 drugich miejsc i 15 trzecich.