Obronili piłki meczowe i wygrali. Jastrzębski Węgiel sprawił sensację w Rosji

Jastrzębski Węgiel pozostał liderem tabeli grupy C. Wcześniej zawodnicy trenera Slobodana Kovaca wygrali u siebie z tureckim Halkbankiem Ankara i belgijskim VC Greenyard Maaseik po 3:0.



Odezwał się stary uraz, Kurek znów cierpi. "To alarm bombowy" U Bartosza Kurka... czytaj dalej » Jednak to gospodarze, sześciokrotni triumfatorzy LM, byli faworytem spotkania przełożonego na sobotę z grudnia z racji udziału Zenita w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Jastrzębianie polecieli do Rosji po środowej porażce w ćwierćfinale Pucharu Polski z Treflem Gdańsk 2:3 we własnej hali.



W Kazaniu zafundowali swoim kibicom niezwykłe emocje. Po wyraźnie przegranym pierwszym secie (18:25) jeszcze wyraźniej wygrali drugiego, w którym zupełnie zdominowali rywali (25:16).

Nie poddali się

Rosjanie byli z kolei lepsi w trzeciej odsłonie, ale w czwartej kilka niezwykle trudnych zagrywek kapitana Jastrzębskiego Węgla Lukasa Kampy pozwoliło jego drużynie wypracować trzypunktową przewagę, której już nie oddali do końca.



To wszystko było jednak tylko wstępem do tie-breaka. Po bardzo silnym ataku Francuza Earvina Ngapetha Zenit prowadził przy zmianie stron 8:6. Przy stanie 13:9 trener Kovac poprosił o czas, chwilę potem było już 14:9.



Faworyci potrzebowali jednego punktu do wygranej i nie zdołali go zdobyć. Nie potrafili dobrze przyjąć zagrywki Jakuba Buckiego, ani przebić się przez jastrzębski blok. W efekcie polski zespół wygrał seta i spotkanie.



Down 9-14, @KlubJW score 7 POINTS IN A ROW to take the match in 5. Here's the final point. #CLVolleyMpic.twitter.com/EbERNodBzd — CEV Champions League Volley (@CEVolleyballCL) January 18, 2020





Zenit Kazań – Jastrzębski Węgiel 2:3 (25:18, 16:25, 25:20, 22:25, 14:16)



Zenit: Aleksander Butko, Artiom Wolwicz, Earvin N’Gapeth, Maksym Michajłow, Wadim Lichoszerstow, Cwetan Sokołow – Walentin Gołubiew (libero) oraz Andriej Surmaczewskij, Denis Zemczenok, Aleksiej Samojlenko, Aleksiej Kononow, Loran Alekno, Walentin Krotkow.

Jastrzębski Węgiel: Lukas Kampa, Dawid Konarski, Jurij Gładyr, Christian Fromm, Tomasz Fornal, Graham Vigrass – Jakub Popiwczak (libero) oraz Julien Lyneel, Jakub Bucki.