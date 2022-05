Mistrzowska parada, Zaksobus ruszył w trasę. "Do teraz ciężko uwierzyć"

25.05 | ZAKSOBUS wraz z siatkarzami wyjechał we wtorek na ulice miasta, by wspólnie z kibicami cieszyć się z wygranej w Lidze Mistrzów.

W niedzielny wieczór Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle po raz drugi z rzędu wygrała Ligę Mistrzów. W finale znów pokonała włoski Trentino Itas, 3:0.

Samolot z triumfatorami wylądował w Katowicach w poniedziałek kilkanaście minut po godzinie 12. Już na lotnisku na zawodników czekała grupa kibiców. W większej liczbie fani zgromadzili się pod halą Azoty, gdzie podziękowali siatkarzom i sztabowi sukcesu.

Na wtorek zaplanowano mistrzowską paradę, podczas której zwycięzcy przejeżdżają otwartym autokarem ulicami miasta i spotykają się z kibicami.

- Powoli dochodzi do mnie świadomość tego, co drużyna zrobiła w tym roku. Nie ukrywam, dwie powtórki meczu z Trentino już za mną, więc mogłem na spokojnie w zaciszu domowym obejrzeć i przeanalizować, jak to wyglądało ze strony kibica. Widząc naprawdę dużą grupę kibiców, nie tylko z Kędzierzyna, ale z różnych stron Polski czy świata, to łapało za serce, za gardło - stwierdził w rozmowie z reporterem TVN24 Kamil Semeniuk, MVP finałowego spotkania.

ZAKSA została pierwszą polską drużyną, która obroniła tytuł w Lidze Mistrzów i dołączyła do wąskiego grona klubów w Europie, którym udała się ta sztuka. To zwieńczenie znakomitego sezonu, bo wcześniej drużyna prowadzona przez Gheorghe Cretu zdobyła dublet - Puchar Polski i mistrzostwo kraju.

Nie można zapominać, że po sezonie 2020/21 ekipa z Kędzierzyna-Koźla została osłabiona. Odszedł przede wszystko architekt poprzedniego sukcesu trener Nikola Grbić, rozgrywający Benjamin Toniutti dołączył do Jastrzębskiego Węgla, a libero Paweł Zatorski i środkowy Jakub Kochanowski wzmocnili Asseco Resovię Rzeszów.

- Na początku byliśmy drużyną, która nie zna swojego potencjału, nie wie, czy stać ją na granie o najwyższe cele, a sezon skończyliśmy ze wszystkimi najważniejszymi trofeami. Coś niesamowitego i do teraz ciężko uwierzyć - ocenił rozgrywający Marcin Janusz.

- Na chłodno, gdy człowiek zaczyna się już z tym oswajać, to emocje opadają, natomiast wystarczy włączyć sobie powtórkę tego meczu i człowiek znowu zaczyna przeżywać to nawet bardziej niż na boisku - skwitował środkowy Krzysztof Rejno.