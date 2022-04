Były reprezentant Włoch stracił fortunę. Oszustka podszywała się pod słynną modelkę

Oto co miał do powiedzenia Paweł Zatorski po wygranym spotkaniu z Wenezuelą.

Brzmi to jak scenariusz filmu, ale historia wydarzyła się naprawdę. Jak to możliwe? Uczucia czasem przysłaniają realną ocenę sytuacji. Tak było w przypadku Cazzanigi, który bezgranicznie wierzył osobie poznanej w sieci. Choć nigdy nie spotkał się z nią osobiście, wysyłał jej pieniądze przez 13 lat.

Otrzymywał zdjęcia supermodelki

Włoski siatkarz był oszukiwany od 2008 do 2021 roku. Sprawa wyszła na jaw dopiero, gdy za namową kolegów zwrócił się do organów ścigania zajmujących się przestępstwami gospodarczymi i finansowymi. W tym okresie Cazzaniga przekazał kobiecie udającej modelkę łącznie ponad 600 tysięcy euro. Na tę kwotę złożyło się około 1400 transakcji. Guardia di Finanza zdołała odzyskać zaledwie 74 tys. euro z wyłudzonej sumy.

Włoch wierzył, że romansuje z brazylijską pięknością przedstawiającą się jako Maya Mancini. Przesyłała mu efektowne zdjęcia znanej na całym świecie supermodelki Alessandry Ambrosio. Być może sam zorientowałby się wcześniej, że jest okłamywany, lecz tożsamość kobiety potwierdziła jego znajoma. Jak się okazało, była wspólniczką oszustki. Obie kobiety mieszkały we Włoszech i działały według ustalonego wcześniej planu.

Źródło: Getty Images Alessandra Ambrosio, pod którą podszywała się oszustka z Włoch

Cazzaniga uwierzył w ich historię i latami przesyłał sumy od 200 do 3 tys. euro. Rzekoma modelka twierdziła, że potrzebuje pieniędzy m.in. na kosztowne lekarstwa. Wszystko okazało się kłamstwem, a były reprezentant Włoch po 13 latach został ze złamanym sercem i bez znacznej sumy na koncie.