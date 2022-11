"Mój świat się na chwilę zatrzymał". Poruszający wpis żony Leona

Chwile grozy Wilfredo Leona. Stracił przytomność w trakcie meczu Finał... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło w tie-breaku meczu o Superpuchar Włoch między drużynami Sir Safety Susa Perugia, w barwach której występuje Leon, z Cucine Lube Civitanova. Od zwycięstwa w meczu zespół z Perugii dzieliły tylko trzy punkty, gdy atakujący z drugiej linii Leon poślizgnął się i upadł na parkiet, uderzając o niego głową. Na krótką chwilę stracił przytomność.

Poszkodowanym reprezentantem Polski natychmiast zajęły się służby ratunkowe, a sam zawodnik został przewieziony do szpitala w Calgiari na badania.

Sytuacja z udziałem Leona bardzo zaniepokoiła polskich kibiców. We wtorek wieczorem do sprawy odniosła się żona siatkarza Małgorzata Leon, która w mediach społecznościowych podziękowała za wyrazy troski i wsparcia.

"Mój świat się na chwilę się zatrzymał, do tej pory dochodzę do siebie. Wilfredo jest w drodze do szpitala, gdzie zostanie poddany badaniom" - napisała na Twitterze.



Małgorzata Leon, żona Wilfredo, za pośrednictwem mediów społecznościowych.



Jeszcze raz zdrówka dla naszego zawodnika!#podsiatkapic.twitter.com/MiGITPNC3V — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) November 1, 2022





Skończyło się na strachu

Kilka godzin później zarówno ona, jak i siatkarscy kibice mogli już w pełni odetchnąć z ulgą. Sir Safety Susa Perugia poinformowała na swojej stronie internetowej, że badania wypadły pomyślnie dla siatkarza i nie wykazały żadnych odchyleń od normy. Późnym wieczorem Leon dołączył do swoich kolegów, świętujących w hotelu wygraną 3:2 w finale Superpucharu.

W środę przed południem głos zabrał sam zawodnik, który w krótkim nagraniu podziękował wszystkim wspierającym go kibicom za troskę.

- Wszystko jest w porządku. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moją sytuacją zdrowotną - powiedział siatkarz przed powrotem do Perugii.