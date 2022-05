Niepewny występ Wilfredo Leona na mistrzostwach świata. Najpierw operacja, potem walka z czasem

Polscy siatkarze z brązowym medalem ME

Polscy siatkarze z brązowym medalem ME

Symboliczny początek pracy trenera siatkarzy. "Potrzebuję czasu, na owoce trzeba poczekać" Nikola Grbić,... czytaj dalej » Leon już w trakcie niedawno zakończonego sezonu ligowego zmagał się z urazem, przez co nie zawsze był do dyspozycji trenera. Już wtedy wiedział, że bez operacji po prostu się nie obędzie.

Zabieg ma odbyć się w najbliższych dniach. A to oznacza, że znakomity przyjmujący nie pomoże Biało-Czerwonym w rozpoczynającej się na początku czerwca Lidze Narodów.

Pod znakiem zapytania stoi również występ 28-latka w mistrzostwach świata. Najważniejsza impreza sezonu odbędzie się na przełomie sierpnia i września, a jej gospodarzami będą Polska i Słowenia.

Prezes PZPS nie przesądza

Włoskie media twierdzą, że rehabilitacja jednego z najlepszych siatkarzy świata potrwa od dwóch do trzech miesięcy. Ten scenariusz oznaczałby, że kadra Nikoli Grbicia musiałaby radzić sobie bez jednego ze swoich liderów.

Pesymistycznego scenariusza nie przesądza z kolei Sebastian Świderski. Były znakomity reprezentant kraju, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej potwierdził, że Leona czeka zabieg, ale trudno na razie przewidzieć, ile zajmie mu dojście do siebie.

- To jest pytanie do niego. Na razie czekamy na informację, więc ciężko mi się do tego odnieść. Wiem, że miał mieć operację, ale o niczym innym na razie nam nie wiadomo - podkreślił w rozmowie z eurosport.pl Świderski.