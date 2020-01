"Król zostaje". Leon przedłużył kontrakt we Włoszech

"Król zostaje" - czytamy już w tytule artykułu na oficjalnej stronie internetowej wicemistrzów Włoch.

"Zgodnie z oczekiwaniami kubański as z polskim paszportem przedłużył umowę. Będzie występował w naszej koszulce z numerem 9 przez dwa kolejne lata" - dodano.



Obronili piłki meczowe i wygrali. Jastrzębski Węgiel sprawił sensację w Rosji Wielki sukces... czytaj dalej » 26-latek to ważna postać w drużynie z Perugii. Do Włoch przeniósł się w maju 2018 roku, podpisując kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Od tamtego czasu wywalczył Puchar i Superpuchar Włoch oraz został wybrany na MVP obu tych rozgrywek.

Fantastyczne statystyki

Reprezentant Polski od początku pobytu we Włoszech zdobył już 1052 punkty i zaliczył 186 asów serwisowych, a swoją skutecznością w ofensywie sieje postrach na parkietach włoskiej ekstraklasy.

- Jestem bardzo szczęśliwy. W końcu można to powiedzieć: będę graczem Perugii przez kolejne dwa sezony. To jest to, czego chciałem. Moja historia z klubem toczy się dalej - zacierał ręce Leon tuż po złożeniu podpisu.

Szczególnie zadowolony z przedłużenia kontraktu przez Leona może być Vital Heynen, który od lipca 2019 roku łączy pracę w Perugii z rolą selekcjonera reprezentacji Polski. To właśnie w kadrze prowadzonej przez Belga Leon miał okazję debiutu.



26-letni przyjmujący w latach 2014-2018 z powodzeniem reprezentował barwy Zenitu Kazań, z którym cztery lata z rzędu wygrywał Ligę Mistrzów.