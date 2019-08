Wilfredo Leon: pełnię swoich możliwości chcę pokazać na igrzyskach

11.08 | Polscy siatkarze zapewnili sobie w Gdańsku zwycięstwo w interkontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym i wywalczyli awans do przyszłorocznych igrzysk. Przepustkę do Tokio biało-czerwonym dało wygranie drugiego seta w niedzielnym meczu ze Słoweńcami.

- Na początku było trochę nerwowo, ale dobrze wykonaliśmy swoją pracę. Mamy bilety do Tokio, gdzie także liczymy na wielkie emocje. Spodziewamy się, że podobnie jak w Gdańsku, hala będzie wypełniona tylko naszymi kibicami. Zresztą atmosfera w Ergo Arenie była niesamowita. Na trybunach, co dla mnie jest bardzo ważne, znaleźli się także moi rodzice. Czując ich wsparcie oraz naszych niesamowitych kibiców, nie możemy przegrać - stwierdził.

Leon: nie uważam, że byliśmy faworytem

Polacy odnieśli w Ergo Arenie komplet zwycięstw - kolejno pokonali 3:0 Tunezję i Francję, natomiast w niedzielę wygrali 3:1 ze Słowenią.



Jasny cel Polaków. "Do Tokio jedziemy po złoty medal" Plan wykonali w... czytaj dalej » - Nie uważam, że byliśmy faworytem tego turnieju. Nawet kiedy jesteś mistrzem świata nie jest łatwo. Wszystkie zespoły ciężko pracowały, aby zdobyć bilet to Tokio, a mógł je wywalczyć tylko jeden. Prosiłem Boga, żeby mi pomógł i podał rękę. Z Francją, jedną z najlepszych drużyn na świecie, graliśmy bardzo dobrze, na wysokim poziomie, chociaż trener powiedział, że to było nasze 80, a nie 100 procent, bo kilka głupich błędów popełniliśmy. Na Francję wyszliśmy jednak z czerwonymi oczami. Powiedzieliśmy sobie, że musimy "zabić" rywali, bo nie pozwolimy, aby robili show w naszym domu - dodał.



Spory udział w tym sukcesie miał właśnie Leon, który w konfrontacji z Francją zdobył 17 punktów, natomiast w dwóch pierwszych setach ze Słowenią - 10.



- Ten awans jest zasługą całej drużyny. Nie jestem przecież w stanie wykonać wszystkich akcji. Każdy z nas miał do odegrania konkretną rolę, a ja starałem się robić to, co potrafię. Zresztą mi też przytrafiają się błędy, bo jestem tylko człowiekiem. Muszę również przyznać, że na początku gry w polskiej kadrze czułem się okropnie, bo wywierana była na mnie bardzo duża presja. Zrozumiałem jednak, że tak jest w kraju, gdzie wszyscy kochają siatkówkę - przyznał.

Źródło: Newspix Wilfredo Leon

Stać go na więcej

26-letni przyjmujący nie był jednak zbyt zadowolony ze swojej postawy w gdańskim turnieju.



Heynen przejął mikrofon i porwał publiczność kilkoma zdaniami po polsku Vital Heynen... czytaj dalej » - Wiem, że stać mnie na lepszą grę. Mogę popełniać mniej błędów na zagrywce, mam też rezerwy w ataku. Pełnię swoich możliwości chcę pokazać na igrzyskach - zapewnił.



Leon nie ukrywa, że początki w polskiej reprezentacji nie były dla niego łatwe.



- Trudno było mi wpasować się w zespół, trafiłem przecież do kompletnej drużyny, występowała też bariera językowa. Kolejna trudność wynikała z tego, że znałem wszystkich zawodników, ale nie miałem z nimi okazji występować w jednym zespole. Z czasem było lepiej, a teraz wszystko jest ok - ocenił.



Urodzony na Kubie zawodnik nie może już doczekać się kolejnych powołań od Vitala Heynena.



- Powiedziałem trenerowi, że jeśli nie przytrafi mi się jakaś kontuzja, jestem gotowy do gry w każdym turnieju - podsumował.