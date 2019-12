Leon wrócił i był najlepszy. "Pewnie drużyna z Warszawy nie jest zadowolona"

Na przyjazd Perugii mającej w składzie wiele gwiazd światowego formatu czekało wielu kibiców z całego kraju. W stolicy wykupiono ponad 5,5 tysiąca biletów i spotkanie z trybun obejrzał komplet publiczności. Przede wszystkim kibiców przyciągały osoby Leona oraz trenera włoskiej drużyny i jednocześnie selekcjonera reprezentacji Polski Vitala Heynena. Leon i Heynen zdobyli Warszawę. Ambitna Verva przegrała z potentatem Komplet kibiców... czytaj dalej »

"Ciężko cokolwiek zrobić przeciwko nim"

Urodzony na Kubie reprezentant Polski już nie raz pokazał, że potrafi być bezlitosny dla rywali w polu serwisowym. Tym razem nie miał najlepszego dnia w tym elemencie, ale tradycyjnie świetnie spisywał się w ataku. W całym spotkaniu zdobył 25 punktów, atakując ze skutecznością na poziomie 65 procent.

Wicemistrzowie Włoch wygrali pewnie, 3:1.

- To było trudne spotkanie, bo graliśmy w lidze włoskiej dwa dni temu i nie mieliśmy zbytnio czasu na odpoczynek. To był dobry mecz z obu stron. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni, choć pewnie drużyna z Warszawy nie. Ale to było dobre spotkanie. Mamy więcej doświadczenia w Lidze Mistrzów niż Verva. Myślę, że to też miało znaczenie - podkreślił Leon po meczu.

- Perugia była dziś do ogrania. Ale ciężko się gra z takimi przeciwnikami, którzy nawet jak nie mają dobrego dnia, to mają takie mechanizmy wypracowane, że w tych ważnych i trudnych momentach potrafią odwrócić losy meczu. Mają też w składzie takie indywidualności, że ciężko czasem cokolwiek w ogóle zrobić, walcząc przeciwko nim - chwalił Perugię, w tym kolegę z reprezentacji przyjmujący Vervy Bartosz Kwolek.

Heynen też o sobie przypomniał

Ten mecz był także pojedynkiem dwóch charyzmatycznych szkoleniowców, którzy bardzo żywo reagują na boiskowe wydarzenia. Andrea Anastasi, a zwłaszcza Heynen przyzwyczaili już kibiców reprezentacji Polski, że często kłócą się z sędziami.

We wtorek Belg po raz pierwszy protestował przy stanie 5:3 dla gospodarzy, potem nie miał już powodów do zdenerwowania.

Źródło: PAP/Piotr Nowak Heynen znów miał pretensje do sędziego

- To dla nas bardzo ważna wygrana. Zdobycie trzech punktów w Warszawie nie jest łatwe dla nikogo. Nam się to udało. Jesteśmy w doskonałym położeniu, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów - podkreślił Heynen.

Perugia ma na koncie komplet punktów, a Verva poniosła drugą porażkę.

Verva Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia 1:3 (17:25, 25:23, 21:25, 24:26)



Warszawa: Antoine Brizard, Kevin Tillie, Piotr Nowakowski, Patryk Niemiec, Bartosz Kwolek, Artur Udrys, Damian Wojtaszek (libero) oraz Jan Król, Igor Grobelny.

Perugia: Aleksandar Atanasijevic, Wilfredo Leon, Marko Podrascanin, Luciano De Cecco, Ołeh Płotnicki, Roberto Russo, Massimo Colaci (libero) oraz Robert Taht, Sjoerd Hoogendoorn, Alessandro Piccinelli, Tsimafei Zhukouski, Filippo Lanza.