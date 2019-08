Leon ostrzega przed hurraoptymizmem. "Nie ma nic wiadomego z góry"

W miniony weekend Leon zadebiutował oficjalnie w reprezentacji Polski. Przyznał, że te dwa mecze towarzyskie z Holandią w Opolu sporo go kosztowały.

- Fizycznie jestem w bardzo dobrej formie, nie mam żadnych poważnych dolegliwości. Natomiast kilka miesięcy bez gry i to czekanie... Ostatnio były tylko treningi i treningi, to wszystko. Teraz wreszcie nastała normalność, tzn. trenuję, by potem zaprezentować się na boisku.

"Kilka lat straciłem"

Polskie obywatelstwo dostał w 2015 roku, a dwa lata później rozpoczęła się dwuletnia karencja, po której mógł wystąpić oficjalnie w naszej kadrze.

- Nie da się ukryć, że kilka lat gry w biało-czerwonych barwach straciłem. Cóż, takie są przepisy i ja nie mogę ich zmienić - stwierdził, dodając, że powinna coś z nimi zrobić Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej.



- Uważam, że działacze powinni być bardziej elastyczni w kilku kwestiach. Nie zamierzam im tu nic narzucać, ale mógłbym tylko zasugerować, by przyjrzeć się chociażby niektórym rozgrywkom i kalendarzowi. Chodzi o rozwój siatkówki, a o to trzeba zadbać. Pod tym względem np. piłka nożna znacznie nas wyprzedza. Idziemy krok po kroku, jest progres, ale brakuje zrozumienia zawodników. Popatrzmy na ten rok. Była niedawno Liga Narodów, podczas której trzeba było grać na różnych kontynentach. To naprawdę trudne dla zawodników, żeby utrzymać wysoki poziom. Teraz czekają nas kwalifikacje olimpijskie, a potem jeszcze mistrzostwa Europy i Puchar Świata. Nie jest łatwo utrzymać dobrą formę na te wszystkie imprezy - ocenił.

Zmienił podejście

Wielu ekspertów i trenerów powtarza, jak wielkim wzmocnieniem Leon jest dla Biało-Czerwonych. Siatkarz uczula jednak, żeby nie wieszać jeszcze na szyjach medali olimpijskich z Tokio.

- Nie ma nic wiadomego z góry, nawet ze mną na boisku. Będziemy pracować jako drużyna, żeby zakwalifikować się na igrzyska. Bo trzeba pamiętać, że najpierw musimy wywalczyć awans na nie - podkreślił.

Urodzony w Santiago de Cuba siatkarz przyznał, że jest gotowy do gry na wielkich turniejach. - Z pewnością jestem bardziej doświadczony za sprawą występów w Zenicie i Perugii. Teraz mogę powiedzieć, że jestem gotowy, by grać w wielkich finałach bez presji, bo już w spotkaniach o taką stawkę nieraz brałem udział. Obecnie też inaczej podchodzę do pracy na treningach - przyznał.

I kontynuował: - Wcześniej bywało tak, że myślałem OK, możemy raz nie trenować. Jedne zajęcia mniej nie zawadzą. Teraz rozumiem, że każde są potrzebne. Opuszczenie choćby jednych sprawia, iż potem ciężko coś wykonać. Kładę więc teraz większy nacisk na pracę na treningach i widzę rezultaty takiego podejścia. Poza doświadczeniem jestem też obecnie lepszy technicznie niż kilka lat temu, mam większą siłę i kontrolę nad piłką. Wyciągam też wnioski - po meczu wiem, co muszę zmienić przed kolejnym - zakończył.

Leon wraz z kolegami z reprezentacji weźmie udział w Tauron Arenie w Krakowie w XVII Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. W czwartek Polacy zagrają z Serbami, w piątek z Brazylijczykami, a w sobotę z Finami.