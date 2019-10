Vital Heynen: to Brazylia zdobędzie Puchar Świata

Niecodzienne zachowanie Vitala Heynena. "Nie powiedziałem nic. Tylko klaskałem" Trener Polaków... czytaj dalej » Po ośmiu seriach spotkań tylko Brazylia może się pochwalić kompletem zwycięstw. Sklasyfikowana na drugim miejscu Polska ma na swoim koncie siedem wygranych, a jedyną porażkę poniosła z rąk siatkarzy Stanów Zjednoczonych (1:3).

Trudne zadanie Polaków

Aby objąć prowadzenie w Pucharze Świata już w niedzielę, Biało-Czerwoni muszą pokonać rywala bez straty seta i łączną różnicą przynajmniej 10 punktów.

- Myślę, że Brazylia ma tak dużą przewagę w tabeli, że pozostanie na pierwszym miejscu, nawet przy naszym zwycięstwie. Sądzę, że to Canarinhos zdobędą Puchar Świata – ocenił Heynen. – My musimy postarać się o dobrą grę. Taki był nasz plan na ten turniej. Chcemy w Japonii rozgrywać dobre mecze, korzystając z wielu zawodników. Brazylia zasługuje na zwycięstwo w imprezie. Do teraz są oni najlepszym zespołem. Zobaczymy, jak będzie wyglądała nasza sytuacja na koniec – dodał szkoleniowiec reprezentacji Polski.



The 2 top teams in 2019 #FIVBWorldCup will square off in Hiroshima when Rio 2016 Olympic Gold Medallists Brazil play reigning World Champions Poland .



Info: https://t.co/IQPYzg2Ddy



LIVE matches & replays on https://t.co/ApnxP8Qx77#Volleyball@volei@PolskaSiatkowkapic.twitter.com/qncoZPdLEY — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 12 października 2019





Rywale chcą uniknąć błędów

Ewentualne zwycięstwo Brazylii praktycznie rozstrzygnęłoby kwestię pierwszego miejsca.

- Przeciwko taki zespołom jak Polska, nie można pozwolić sobie na zbyt wiele błędów. Nie stać nas na nie, bo oni są bardzo mocni. I nie chodzi tu wyłącznie o unikanie ich bloku. Musimy prezentować się dobrze we wszystkich aspektach – przyznał trener mistrzów olimpijskich Renan Dal Zotto.

Po spotkaniu z obecnym liderem Polaków czekają jeszcze mecze z Kanadą (poniedziałek, godz. 5:30) i Iranem (wtorek, godz. 5:30). Z kolei Canarinhos w ostatnich dwóch dniach zagrają z Japonią (poniedziałek, godz. 12:20) i Włochami (wtorek, godz. 8:00).