Prośba od Heynena: piszcie mniej o mnie, więcej o siatkarzach

1.10 | - W piątek wieczorem, kiedy rozbiliśmy Włochów w pierwszym secie, wszystko stało się jasne. Napisałem do moich córek: "łapcie pierwszy samolot do Turynu, bo zapiszemy się w historii". Nie mogły przylecieć w sobotę, ale udało się w niedzielę. Miałem rację - to, co chłopaki zrobili jest niesamowite. Zawsze wiedziałem, że to silna drużyna, ale do piątku nie wiedziałem, jak niesamowicie silna. W dniu, kiedy zacząłem pracę z Polską, obiecałem prezesowi Jackowi Kasprzykowi złoty medal. Oto on - powiedział Vital Heynen, zawieszając krążek szefowi Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

"Kocham Polskę - kraj najbardziej zwariowany na punkcie siatkówki na świecie. To wspaniale, że wszyscy macie swoje opinie. Ale czy jest możliwe, by na każdy tweet na mój temat pojawiły się także dwa o siatkarzach? To oni są prawdziwymi bohaterami. Dziękuję" - wpis takiej treści zamieścił trener Heynen na Twitterze.



Za wcześnie wyjechał?

"Niepoważnie potraktował zawodników". Iskrzy na linii Heynen - prezes związku Agencja... czytaj dalej » Skąd taka prośba? Prawdopodobnie to reakcja na komentarze pod swoim adresem w mediach społecznościowych. Belg przez część kibiców i ludzi ze środowiska siatkarskiego usłyszał słowa krytyki za to, że nie został w Chicago na ostatni mecz reprezentacji w Lidze Narodów z Brazylią. W spotkaniu o trzecie miejsce zespół poprowadził asystent selekcjonera Jakub Bednaruk, a Biało-Czerwoni wygrali 3:0 i wywalczyli brązowe medale.



Heynen uznał, że potrzebuje być w tym czasie w Zakopanem, gdzie podstawowi kadrowicze przygotowują się do turnieju eliminacyjnego do igrzysk olimpijskich. Polacy spotkają się w Ergo Arena w dniach 9-11 sierpnia z: Francją, Słowenią i Tunezją. Awans uzyska tylko najlepsza ekipa. Z uwagi na stawkę to najważniejszy turniej w 2019 roku.

Cześć polskich kibiców nie potrafiła rozumieć, co zmieniał w przygotowaniach Heynenowi ten jeden dzień i dlaczego musiał wrócić do kraju.

Wpisy tego samego rodzaju pojawiły się zresztą także pod najnowszym postem selekcjonera. Zdecydowana większość komentarzy jest jednak bardzo pochlebna dla Belga i jego pracy. Fani zazwyczaj radzą mu, by się nie przejmował nieprzychylnymi głosami i dalej wykonywał swoją pracę z reprezentacją Polski.