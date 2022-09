USA w ćwierćfinale, ale Turcja się postawiła. Wynik meczu może zaskakiwać

Mistrzostwa świata w siatkówce 2022 - terminarz, wyniki i tabele >>>

Włoska maszyna w ćwierćfinale Włosi pokonali... czytaj dalej » W niedzielne popołudnie w Gliwicach Amerykanie, wymieniani w ścisłym gronie kandydatów do złota, w pierwszych akcjach sprawiali wrażenie rozkojarzonych. Rozpędzali się powoli, dowodzeni przez wracającego po urazie Micaha Christensona, uznawanego za jednego z najlepszych rozgrywających świata.

Gdy już złapali swój rytm, wypracowali kilkupunktową przewagę nad ambitnie grającymi Turkami. Nie zmarnowali jej, pierwszą partię wygrali do 21.

USA może zagrać z Polską w ćwierćfinale MŚ 2022

W kolejnym Turcy także nie potrafili nawiązać równorzędnej walki. Amerykanie dominowali w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła, choć nie musieli wspinać się na wyżyny swoich możliwości. Oddali przeciwnikowi raptem 17 punktów.

Wydawało się, że trzeci set będzie formalnością, ale miał on zaskakujący przebieg. Turcy, którzy nie mieli nic do stracenia, wykorzystując też błędy faworytów w przyjęciu, objęli prowadzenie 15:9. Amerykanie ruszyli w pogoń, ale nie dali rady. Straty okazały się za duże, przegrali niespodziewanie do 22.

Ale nie było to chwilowe rozkojarzenie drużyny Johna Sperawa. Kryzys Amerykanów pogłębił się w czwartej partii. Turcja, napędzana udanymi akcjami, prowadziła 6:3, następnie 9:4. I ani myślała zwalniać, doprowadzając do sensacyjnego tie-breaka - 25:19.

W nim długo trwała twarda walka, każdy punkt trzeba było wręcz wyszarpać. Nad siatką fruwał atakujący Adis Lagumdzija, ale został w końcu zatrzymany przez Amerykanów, którzy wyszli na prowadzenie 9:8. Zaraz Turcy odpowiedzieli punktowym blokiem i był remis po 10. W decydującej fazie spotkania faworyci zachowali jednak więcej zimnej krwi. Uniknęli kompromitacji, wygrywając 15:12. Amerykanie po ostatniej akcji nie świętowali, raczej odetchnęli z ulgą.

W ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą pary Polska - Tunezja. Ten mecz, również rozgrywany w Gliwicach, rozpocznie się w niedzielę o godzinie 21.

Biało-Czerwoni są murowanym faworytem, inny wynik niż okazała wygrana będzie sensacją. W fazie grupowej obrońcy tytułu odnieśli komplet zwycięstw, w tym pokonali Amerykanów 3:1. Zespół z Afryki awansował do 1/8 finału ze skromnym bilansem spotkań 1-2, dającym 16., ostatnie premiowane awansem miejsce (zdecydował minimalnie lepszy bilans małych punktów od Kanadyjczyków).

Wyniki i program 1/8 finału siatkarskich MŚ 2022:



sobota, 3 września - Lublana

Słowenia - Niemcy 3:1 (25:18, 25:19, 21:25, 25:22)

Włochy - Kuba 3:1 (25:21, 21:25, 26:24, 25:18)



niedziela, 4 września - Gliwice

USA - Turcja 3:2 (25:21, 25:17, 22:25, 19:25, 15:12)

Polska - Tunezja (21.00)



poniedziałek, 5 września - Lublana

Holandia - Ukraina (17.30)

Francja - Japonia (21.00)



wtorek, 6 września - Gliwice

Serbia - Argentyna (17.30)

Brazylia - Iran (21.00)