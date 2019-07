Niegościnni Amerykanie. Pokonali Francję, półfinał mają na wyciągnięcie ręki

Amerykanie rozbili Francuzów w Final Six

Kiedy przez długie tygodnie 15 reprezentacji biło się o awans do turnieju finałowego LN, Amerykanie mogli spokojnie grać rezerwami, bo udziału w Final Six i tak byli pewni. Tak też robili. Szło im różnie, ale nie miało to znaczenia. Skończyli fazę interkontynentalną na szóstym miejscu, które i tak dałoby im prawo gry w finałach.

W Chicago o eksperymentach nie ma już mowy. Trener John Speraw rzucił do boju wszystko, co ma najlepsze, a o mocy jego drużyny boleśnie przekonali się Francuzi.

Ośmieszyli rywali, później kontrolowali mecz

Wielka Brazylia padła. Fantastyczny początek Polaków w Final Six Wymarzony... czytaj dalej » W pierwszym secie walki nie było za grosz. Amerykanie od pierwszych piłek dominowali i ich przewaga tylko rosła. Skończyło się zawstydzającym dla Europejczyków wynikiem 25:16.

Druga odsłona miała nieco inny przebieg. Znów zaczęło się od kontroli gospodarzy, ale w dalszej części Francuzi jakby się obudzili i na drugiej przerwie technicznej to oni zameldowali się z prowadzeniem. Ci, którzy liczyli na zaciętą końcówkę, mogli czuć się rozczarowani. Reprezentanci USA wrzucili wyższy bieg, zaczęli błyszczeć w kontrataku i znów wygrali pewnie 25:22.

Gospodarze mieli wszystko pod kontrolą. Czując wyraźną przewagę nieco spuścili z tonu i - jak się okazało - szybko tego pożałowali. Francuzi zwietrzyli swoją szansę, wykorzystali błędy rywali i zgarnęli seta (25:23).

Trójkolorowi złapali kontakt, ale jakby się tym zadowolili. Na kolejnego seta to Amerykanie wyszli zdecydowanie bardziej zmotywowani i momentalnie odskoczyli. To wystarczyło, by odzyskać spokój i zamknąć mecz w czterech setach (25:21)

Zwycięstwo za trzy punkty sprawia, że Amerykanie mogą być praktycznie pewni awansu do półfinału. Francuzi swojej szansy będą szukać w meczu z Rosją.

W wcześniejszym meczu reprezentacja Polski po emocjonującym meczu pokonała Brazylię 3:2.

USA - Francja 3:1 (25:16, 25:22, 23:25, 25:21)

Liga Narodów 2019 - Final Six. Tabela grupy A Drużyna Liczba meczów Bilans setów Punkty 1. USA 1

3-1 3

2. Rosja 0

0-0 0 3. Francja 1

1-3 0