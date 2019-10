Nie ma mocnych na Brazylię. Pewna wygrana w hicie

Dla układu górnej części tabeli było to niezwykle ważne spotkanie. Brazylijczycy prowadzili w tabeli z kompletem zwycięstw. Po porannej wygranej z Egiptem, tyle samo punktów mieli Polacy. O dwa "oczka" ustępowali im Amerykanie, którym bilans psuła przegrana po tie-breaku z Argentyńczykami. Sześć zwycięstw Polaków w Pucharze Świata. Złoto wciąż jest w ich zasięgu Polscy siatkarze... czytaj dalej »

Zatrzymywali się na bloku

W Hiroszimie zespół Renana Dal Zotto rozpoczął od mocnego uderzenia. Amerykanie mieli spore problemy przede wszystkim z przyjęciem mocnych zagrywek rywali, a w ataku nie do powstrzymania był Joandry Leal. W całym spotkaniu urodzony na Kubie siatkarz zanotował 15 punktów, o jeden mniej niż najskuteczniejsi tego dnia Alan Souza (w brazylijskim zespole) i Aaron Russell (w ekipie USA).

Mattew Anderson i spółka odrobili jednak straty. Remis po 23 zwiastował niezwykłe emocje w końcówce seta. Tak jednak nie było, bo sprawy w swoje ręce szybko wzięli Leal i Ricardo Lucarelli.

Po wyrównanym początku drugiej partii, potem do głosu doszli Canarinhos. Różnicę zrobił ich blok - w całym meczu zdobyli w ten sposób osiem punktów, przy tylko jednym Amerykanów. Wprawdzie w końcówce Maxwell Holt poderwał zespół do boju, ale końcówka znów należała o Brazylii - skończyło się wygraną do 22.

Trzeci set rozpoczął się od ich prowadzenia 4:0. I chociaż będący pod ścianą siatkarze Johna Sperawa ponownie wrócili do gry, to przewaga Brazylijczyków znów uwidoczniła się po drugiej przerwie technicznej. Na koniec to oni cieszyli się ze zwycięstwa do 17. Wygraną przypieczętowali sześcioma skutecznymi akcjami z rzędu.

Źródło: worldcup.2019.fivb.com Amerykanie nie mogli przedrzeć się przez brazylijski blok

Brazylijczycy utrzymali miano niepokonanej drużyny w turnieju, a Amerykanie ponieśli drugą porażkę. Polacy tracą do liderów trzy punkty. Aby liczyć się w walce o złoto, Biało-Czerwoni muszą w niedzielę pokonać w szlagierze Canarinhos za trzy punkty, chyba że w piątek stracą je w meczu z Tunezją. Tego dnia nasz zespół zagra z Australią.

USA - Brazylia 0:3 (23:25, 22:25, 17:25)