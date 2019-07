Polacy przejmują kontrolę w meczu o złoto

Chwila oddechu i wracamy do Neapolu na czwartego - oby ostatniego - seta w finale Uniwersjady. Za pół godziny złote medale mogą zawisnąć na szyjach polskich siatkarzy!

21:19. AS PINALLEGO... Uchylili się dwaj polscy siatkarze, a do linii końcowej był dobry metr. Polacy, pobudka!

O czas prosi trener Polaków Paweł Woicki. Żadnych nerwowych ruchów w polskiej ekipie, bo i po co

21:16. As i zepsuta zagrywka Pollo. Zaczynamy odliczanie. CZTERY!

17:12. Bartosz Filipiak robi swoje. Pięć punktów przewagi na tym etapie seta do złoto

15:10. Kamil Semeniuk bezwzględny na zagrywce, a reszta zespołu się do niego dopasowuje. Rozkręcili się Polacy!

12:10. AS SERWISOWY SEMENIUKA!

10:10. Wygrywająca zagrywka Semeniuka! Ależ potężnie zaserwował teraz nasz siatkarz. Piłka wróciła na naszą stronę i od razu na aut. Oby to był punkt zwrotny w tym secie

9:10. Potężnie myli się teraz na zagrywce Pinalli, ale to już nie nasz problem

8:10. Ale po raz kolejny wtedy, kiedy możemy odrobić straty, to Włosi się spinają. Dwa punkty przewagi Italii. Niepokój w polskim obozie

4:5. Odpuścił teraz piłkę Halaba i słusznie, bo to był aut. Łapiemy kontakt

3:5. To teraz tego kontaktu już nie ma. Sprytnie Pinalli i odjeżdżają Włosi na dwa punkty

Zaczynamy trzecią partią. Panowie, do dzieła! Trzeba się pozbierać

21:22

20:23. Wracamy do gry. To jednak dopiero pierwszy z czterech kroków do odrobienia strat w meczu