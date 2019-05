Pierwszy finał Polek w Montreux od 33 lat. Pogrom w drugim secie

We wcześniejszych spotkaniach polskie siatkarki pokonały Japonię i Niemcy 3:1 i przegrały z Chinami 1:3. Półfinałowe starcie okazało się jednym z najłatwiejszych meczów w Montreux. Polki dominowały na boisku niemal przez całe spotkanie, wyraźnie górowały nad rywalkami warunkami fizycznymi. Antiga znalazł nowy klub. Będzie pracował z siatkarkami Stephane Antiga,... czytaj dalej »

Pod kontrolą

W pierwszym secie trwała dość wyrównana walka do stanu 17:15. Wówczas Tajki coraz częściej się myliły się na zagrywce i w ataku, co skrzętnie wykorzystywał polski zespół, który wygrał 25:18.

Druga partia to koncertowa gra Polek na zagrywce. Pomogło to blokującym skutecznie zatrzymywać ataki Azjatek. Nasze zawodniczki bardzo szybko uzyskały kilkupunktową przewagę, którą systematycznie powiększały. Ostatecznie stanęło na 16-punktowej (9:25).

Ostatni, trzeci set przyniósł nieco więcej emocji, choć po pierwszych akcjach zanosiło się kolejne jednostronne widowisko. Zawodniczki Nawrockiego trochę też poczuły się zbyt pewnie. W końcówce zagrały już nieco bardziej skoncentrowane, a ostatnią akcję zakończyła jak zwykle najskuteczniejsza w polskiej drużynie, zdobywczyni 21 punktów, Malwina Smarzek.

Rywalem Polek w sobotnim finale będzie Japonia lub Włochy. Nasze zawodniczki dopiero drugi raz w historii będą miały okazję zagrać o złoto w Montreux. W 1986 roku przegrały w finale z Francuzkami.

Piątkowe zwycięstwo jest ważne z psychologicznego punktu widzenia w kontekście rywalizacji o awans na igrzyska olimpijskie. Reprezentacja Tajlandii będzie bowiem jednym z trzech rywali w turnieju kwalifikacyjnym, który w dniach 2-4 sierpnia rozegrany zostanie w Polsce.



Polish blocks, attacks and receptions defeated the Thai players. Both teams gave us a great match. The score does not reflect the great battle they fought. #montreuxmasters#montreuxvolleymasters#volleyball#TeamPoland#TeamThailand@PolskaSiatkowkapic.twitter.com/Qs0rfmSfVe — Montreux Masters (@MontreuxMasters) May 17, 2019







Polska - Tajlandia 3:0 (25:18, 25:9, 25:23)

Polska: Marlena Pleśnierowicz, Agnieszka Kąkolewska, Klaudia Alagierska, Martyna Grajber, Natalia Mędrzyk, Maria Stenzel (libero) – Magdalena Stysiak, Olivia Różański.



Tajlandia: Nootsara Tomkom, Chitaporn Kamlangmak, Pleumjit Thinkaow, Chatchu-On Moksri, Ajcharaporn Kongyot, Malika Kanthong, Piyanut Pannoy (libero) - Onuma Sittirak, Tichakorn Boonlert, Gullapa Piampongsan, Jutarat Montripila.