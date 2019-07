"Kochanowski zapłacił cenę młodości, Bednorz nie jest częścią drużyny"

Szkoleniowiec zaczął od tego, że zostało 10 dni do imprezy w Gdańsku, którą od dawna traktuje jako najważniejszy turniej Biało-Czerwonych w tym roku.



Memoriał Wagnera ostatnim sprawdzianem polskich siatkarzy. Na początek Serbia Memoriał Huberta... czytaj dalej » - Najważniejsze jest, żeby w pierwszej kolejności zrozumieć, iż to bardzo mało czasu na tworzenie drużyny. To był ten moment, w którym trzeba było zmniejszyć grupę z szesnastu do czternastu zawodników. Poza tym dopytywali o to także siatkarze. Musiałem to wziąć pod uwagę. Wciąż jestem zwolennikiem opcji z szesnastoma graczami w ekipie, ale dwóch z nich nie zagra w Gdańsku. Dzisiejsza decyzja nie wpływa na ich przyszłość w kadrze - zaznaczył Belg.

Doświadczenie na środku siatki

Przyznał, że wahał się między opcją z trzema lub czterema środkowymi.



- Uznałem, że na tak krótki turniej bardziej dogodny będzie wariant tylko z trzema - argumentował.



Heynen zrezygnował z 22-letniego Kochanowskiego, a postawił na starszego o 10 lat Piotra Nowakowskiego, prawie 30-letniego Karola Kłosa i 25-letniego Mateusza Bieńka.



- Ponieważ mam w kadrze wielu środkowych prezentujących wysoki poziom, to cenę musiał zapłacić najmłodszy. Karol, Mateusz i Piotrek przez lata udowodniali, że są gotowi, by grać w trudnych meczach. To nie tak, że Kochan nie jest w stanie, ale ma mniejsze doświadczenia, a uważam, że będzie ono bardzo istotne podczas turnieju kwalifikacyjnego - wyjaśnił.

Źródło: Newspix Jakub Kochanowski jest mistrzem świata z 2018 roku



Jednocześnie dodał, że ubiegłoroczny mistrz świata był i nadal będzie częścią drużyny narodowej.



- Będzie ważną postacią w przyszłym sezonie w naszym zespole. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w najbliższych dniach. Trzeba być na to gotowym. Mamy czterech świetnych środkowych - podkreślił.

Mistrzowskie zgranie

Leon blisko rekordu prędkości serwisu. "Liczę, że szczyt formy przyjdzie na kwalifikacje" Wilfredo Leon ma... czytaj dalej » Belg zrezygnował w ostatnim momencie z Bednorza, który w pierwszej połowie lipca w turnieju finałowym Ligi Narodów został wybrany do Drużyny Marzeń.



- Dzielę przyjmujących na mocno atakujących i tych bardziej defensywnych. Mam na uwadze, że w kluczowym meczu imprezy w Gdańsku zmierzymy się z Francuzami, którzy bardzo dobrze serwują. Dlatego odbiór zagrywki będzie bardzo ważny - uzasadnił.



Wśród bardziej ofensywnych zawodników na tej pozycji wymienił m.in. uznawanego za jednego z najlepszych siatkarzy świata Wilfredo Leona. Wahał się zaś między wyborem Artura Szalpuka i Bednorza.



Bartek nie jest słaby. Jest bardzo dobry, co pokazał między innymi podczas Final Six w Chicago oraz przez cały rok. Ale zapłacił cenę za to, że nie jest częścią drużyny jak Artur. On jest znacznie bardziej z nią zintegrowany. W poprzednim sezonie grał w niej znacznie dłużej i ma większe doświadczenie w kadrze. Nie mówię o doświadczeniu w rywalizacji klubowej, bo Bednorz w ostatnim sezonie zdobył go bardzo dużo. Chodzi mi jednak o doświadczenie w występach w tej drużynie, w byciu jej częścią. Szalpuk dobrze też sobie radzi w grze pod presją - wyliczał Heynen.

Źródło: Newspix Bartosz Bednorz był gwiazdą Final Six Ligi Narodów



Turniej kwalifikacyjny w Gdańsku odbędzie się w dniach 9-11 sierpnia.

Skład reprezentacji na turniej kwalifikacyjny do igrzysk i Memoriał Huberta Jerzego Wagnera:

Rozgrywający:

Fabian Drzyzga - Lokomotiw Nowosybirsk (Rosja)

Grzegorz Łomacz - PGE Skra Bełchatów

Atakujący:

Dawid Konarski - Jastrzębski Węgiel Jastrzębie-Zdrój

Maciej Muzaj - ONICO Warszawa

Środkowi:

Mateusz Bieniek - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Karol Kłos - PGE Skra Bełchatów

Piotr Nowakowski - Trefl Gdańsk

Przyjmujący:

Michał Kubiak - Panasonic Panthers Hirakata (Japonia)

Bartosz Kwolek - ONICO Warszawa

Wilfredo Leon - Sir Safety Perugia (Włochy)

Artur Szalpuk - PGE Skra Bełchatów

Aleksander Śliwka - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Libero:

Damian Wojtaszek - ONICO Warszawa

Paweł Zatorski - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle