Bułgarki rozpracowały Polki. "To mocna drużyna"

- Nie wracamy do tego, co się wcześniej wydarzyło. Zapomniałyśmy o tym. Wiemy, jaki mamy cel i na tym się skupiamy - powiedziała kapitan reprezentacji Polski siatkarek Agnieszka Kąkolewska przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio 2020.

W pierwszym meczu w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich Tokio 2020 biało-czerwone zmierzą się z Bułgarią. - Wiemy, jakie mocne strony mają Bułgarki, jednak zdecydowanie wierzę w naszą siłę i z pozytywnym nastawieniem podchodzimy do tego starcia - powiedziała kapitan reprezentacji Polski siatkarek Agnieszka Kąkolewska.

Zobacz, co powiedział selekcjoner reprezentacji Polski Jacek Nawrocki przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio. Biało-czerwone zmierzą się w fazie grupowej w Bułgarią, Azerbejdżanem oraz Holandią. Tylko triumfatorki rywalizacji w Apeldoornie awansują na igrzyska.

- Nie myślę o tym, co się wydarzyło i o tych wszystkich prowokacjach. Dziewczyny wiedzą, po co przyjechały do Apeldoornu - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Jacek Nawrocki. Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich Tokio 2020 zostanie rozegrany w dniach 7-12 stycznia.

Nawrocki: dziewczyny wiedzą, po co przyjechały do Apeldoornu

W grupie A są także Niderlandki oraz Azerki. Dwa najlepsze zespoły po fazie zasadniczej awansują do sobotnich półfinałów.

Kapitan Polek bez obaw o mecz na torze. "Mamy mocne strony, będzie dobrze" Meczem z Bułgarią... czytaj dalej » 7 stycznia najpierw w hali, która na co dzień jest torem kolarskim, zaprezentują się reprezentantki Niemiec i Turcji. One walczą w grupie B. Potem na parkiecie pojawią się Polki i Bułgarki. Zwycięzca starcia będzie w komfortowej sytuacji przed dwoma kolejnymi meczami.

Walka od pierwszej piłki

- Wiele osób twierdzi, że to spotkanie będzie niezwykle istotne. Ja jednak myślę, że na tym turnieju każdy mecz będzie tak samo ważny. Naprawdę. Wiem, że, aby zwyciężyć, będziemy musiały walczyć od pierwszej piłki o każdy punkt – powiedziała Eurosport.pl kapitan Bułgarii Elica Wasilewa. - Dla mnie nie ma jednego zespołu, który jest faworytem tego turnieju. Każdy ma szansę, aby wywalczyć awans na igrzyska – dodała przyjmująca włoskiego Igor Gorgonzola Novara.

Podobnie uważa selekcjoner reprezentacji Bułgarii Iwan Petkow.

"Rywalki rozpracowane"

- Jeśli chodzi o starcie z Polkami, to dobrze wiemy, że jest to bardzo mocna drużyna. W poprzednim sezonie wszyscy widzieliśmy, jak prezentowała się w Lidze Narodów, a potem w mistrzostwach Europy. Jesteśmy jednak dobrze przygotowani na walkę z waszym zespołem. Rywalki są rozpracowane przez nas sztab. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to spotkanie może zadecydować o tym, która drużyna awansuje do półfinału. Zobaczymy, co się stanie. To będzie ciekawe widowisko – stwierdził w rozmowie z Eurosport.pl Petkow.

Początek spotkania z Bułgarią o godz. 16. Relacja tekstowa na Eurosport.pl.

W czwartek spotkanie z Niderlandkami, a w piątek z Azerkami.

Program turnieju:

wtorek

grupa B: Niemcy – Turcja (13.00)

grupa A: Polska – Bułgaria (16.00)

grupa A: Azerbejdżan – Holandia (19.30)

środa

grupa B: Chorwacja – Turcja (13.00)

grupa B: Belgia – Niemcy (16.00)

grupa A: Bułgaria – Holandia (19.00)

czwartek

grupa B: Belgia – Chorwacja (13.00)

grupa A: Bułgaria – Azerbejdżan (16.00)

grupa A: Holandia – Polska (19.30)

piątek

grupa B: Niemcy – Chorwacja (13.00)

grupa B: Turcja – Belgia (16.00)

grupa A: Polska – Azerbejdżan (19.30)