Siatkarki gotowe do walki o igrzyska w Tokio. Na drodze mistrzynie świata

08.04 | - Dziewczyny zapowiadały, że jadą do Czarnogóry walczyć o medale i jak widać słowa dotrzymały. Bardzo dobra postawa w kwalifikacjach, gdzie dziewczyny wygrały wszystkie mecze zaprocentowała tym, że zdobyły pewność siebie, co pokazały na mistrzostwach Europy

Apetyty polskich kibiców na wygranie wrocławskiego turnieju mógł rozbudzić dobry występ ekipy Nawrockiego w Lidze Narodów, gdzie Polki dotarły do Final Six i zajęły ostatecznie piąte miejsce. Teraz stawka jest jeszcze wyższa.

Terminarz turnieju kwalifikacyjnego - kiedy zagrają Polki?

Polskie siatkarki swoje mecze zagrają w piątek, sobotę i niedzielę. Za każdym razem o 20.30.



Piątek, 2 sierpnia 20.30 Polska - Portoryko

Sobota, 3 sierpnia 20.30 Polska - Tajlandia

Niedziela, 4 sierpnia 20.30 Polska - Serbia

Tokio 2020 - turniej kwalifikacyjny siatkarek - wyniki

Tokio 2020. Turniej kwalifikacyjny siatkarek we Wrocławiu Drużyna Liczba meczów Punkty Bilans setów Polska 0 0 0-0 Portoryko 0 0 0-0 Tajlandia 0 0 0-0 Serbia 0 0 0-0

Awansuje tylko zwycięzca

Rywalki Polek nie dokończyły sparingu. W ekipie z Azji nie miał kto grać Zespół z Bałkanów... czytaj dalej » Awans na igrzyska z wrocławskiego turnieju uzyska tylko najlepsza drużyna. Największymi rywalkami Polek ma być Serbia i to niedzielne starcie obu ekip ma zadecydować o tym, który z tych zespołów będzie już mógł szykować się do wyjazdu do Japonii. Trener polskiej reprezentacji nie zgadza się jednak z takim podejściem.



- Staram się całkowicie ograniczyć od tego typu myślenia, które reprezentują media. Zawodniczki są na tyle świadome, że też tak nie myślą. Wiemy, o co gramy, na jakim poziomie jesteśmy i skupiamy się teraz tylko na meczu z Portoryko - stwierdził Nawrocki.



Zespół z Ameryki Środkowej będzie piątkowym rywalem Biało-Czerwonych. Nawrocki zwrócił uwagę, że to drużyna, która wyjątkowo nie leży polskiej reprezentacji.



- Od dłuższego czasu grają w podobnym składzie. Jak śledziłem wyniki naszej reprezentacji, to od sześciu, siedmiu lat nie wygraliśmy z nimi. Poza jednym meczem - półfinałem World Grand Prix drugiej dywizji w Lublinie. Było wtedy 3:2 dla nas - skomentował.



Kolejnym przeciwnikiem w sobotę Polski będzie Tajlandia. Charakteryzując rywala, selekcjoner zwrócił uwagę, że to zespół, który może zagrać genialnie, ale też bardzo słabo.



Polki łatwo ograły Belgijki. Na styku było tylko w pierwszym secie Reprezentantki... czytaj dalej » - Tajlandia potrafi grać nieprawdopodobnie trudną siatkówkę dla rywala, ale mają też dni, kiedy się gra z nimi bardzo łatwo. Nigdy się nie wie, jaki będą miały dzień. Jak się ma pecha, to można się z nimi bardzo męczyć. One potrafią w jednym turnieju przegrać z drużynami dużo niżej notowanymi, a następnie wygrać na przykład z Brazylią - powiedział.

Mistrzynie świata faworytkami

Faworytem turnieju, który zostanie rozegrany w kameralnej hali Orbita, będzie Serbia. Według Nawrockiego to nie przypadek, że ta ekipa rok temu w Japonii sięgnęła po złoty medal mistrzostw świata.



- Z każdym można rywalizować, ale to prawda, że Serbia jest w tej chwili najmocniejszym zespołem, głównie za sprawą ofensywy. Serbki grają praktycznie wszystkie opcje w ataku. Jeżeli można szukać jakichś minusów, to trzeba się przyjrzeć ich defensywie. Ale trzeba przeciwstawić im bardzo dużą siłę ataku, bo bez tego nie ma mowy o nawiązaniu z nimi walki - ocenił.