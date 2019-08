Prowadziły 2:0 i 22:18 w trzecim secie. I wypuściły z rąk awans na igrzyska

Polskie siatkarki były o włos od igrzysk. Mistrzynie świata minimalnie lepsze To było... czytaj dalej » Rosjanki i Koreanki rywalizowały w grupie E razem z Kanadyjkami i Meksykankami. Przed ostatnią, trzecią kolejką było jasne, że w grze liczą się tylko dwie pierwsze reprezentacje, które miały na koncie po dwie wygrane. W niedzielę mierzyły się w bezpośrednim starciu o awans na igrzyska. Zwycięzca mógł rezerwować bilety do Tokio.

Z 0:2 na 3:2

Przez blisko trzy sety w Kaliningradzie wydawało się, że będą to Koreanki, które pierwszego seta wygrały 25:21, a drugiego 25:20. W trzecim Azjatki prowadziły już 22:18. Brakowało im trzech punktów. Faworyzowane Rosjanki grały jednak do końca. Opłaciło się. Do końca tej partii nie dały już rywalkom zdobyć żadnego punktu, same zaś zdobyły siedem i wygrały 25:22.

Niesamowity powrót dodał siatkarkom Wadima Pankowa skrzydeł. Efekt? Zwycięstwo w kolejnym secie do 16 i odrobienie strat.

W tie-braku Koreanki walczyły, ale końcówka znów należała do Sbornej, która wygrała 15:11 i cały mecz 3:2. Tym samym sprawdziło się znane siatkarskie powiedzenie, kto nie wygrywa meczu 3:0, przegrywa 2:3.



BOUND FOR TOKYO! Russia is going to the 2020 Olympics! Down 2 sets but managed to win the tiebreak in front of more than 7,000 home fans!



Russia 3-2 Korea (21-25, 20-25, 25-22, 25-16, 15-11)



Bohaterką niedzielnego meczu była Natalia Gonczarowa, która zdobyła 20 punktów. Swoje zrobiła też Irina Fetisowa, która zapisała na swoim koncie osiem skutecznych bloków.

Źródło: volleyball.2019.fivb.com Rosjanki wróciły do gry i na koniec świętowały sukces

Szczęśliwa siódemka

Oprócz Rosjanek udział w igrzyskach olimpijskich Tokio 2020 zapewniły już sobie udział reprezentacje siatkarek Stanów Zjednoczonych, Włoch, Brazylii, Chin i Serbii, które wygrały interkontynentalne turnieje kwalifikacyjne. Prawo startu ma także gospodarz - Japonia.

Pozostałych pięciu uczestników wyłonią turnieje kontynentalne - w Afryce, Europie, Azji, Ameryce Południowej oraz w Ameryce Północnej i Środkowej. Rozegrane one zostaną na początku stycznia przyszłego roku.