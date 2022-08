Zaksa ma nowego trenera. Ostatnio prowadził Rosjan

Siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle wygrali Ligę Mistrzów i w niedzielę - z pucharem w rękach - wrócili do Polski. W tym sezonie wygrywali niemal wszystko, co mogli. Zwycięstwem w Lidze Mistrzów przeszli do historii.

"W sezonie 2009/2010 bronił naszych barw. Po zakończeniu kariery siatkarskiej wielokrotny reprezentant Finlandii w 2013 r. rozpoczął pracę jako trener. Pierwszym wyzwaniem naszego nowego szkoleniowca była praca z reprezentacją Finlandii (2013-2018)" - napisano w komunikacie Zaksy.

Źródło: Getty Images Tuomas Sammelvuo będzie pracował w Polsce

Sammelvuo trenerem Zaksy