Ma pracować w Polsce, właśnie dostał order od Putina

Rosjanie w trzech setach uporali się z Kanadą i uzyskali awans do półfinału.

Jak podaje rosyjski portal Sport Express, prezydent Rosji postanowił odznaczyć fińskiego trenera Orderem Przyjaźni.

To wyróżnienie jest najwyższym z możliwych przyznawanych cudzoziemcowi przez państwo rosyjskie. Od 1994 roku otrzymują je osoby działające na rzecz poprawy stosunków z Rosjanami i Rosją.

Spore sukcesy

Sammelvuo był selekcjonerem Sbornej w latach 2019-22. Pod jego wodzą Rosja wygrała Ligę Narodów w 2019 roku, a także sięgnęła po srebrny medal igrzysk olimpijskich w Tokio.

- Tuomas zasłużył na wyróżnienie za ciężką pracę i wynik olimpijski. Federacja dołożyła wszelkich starań, aby ministerstwo sportu i działająca przy nim komisja ds. nagród prezydenta zaakceptowała wniosek. Nie będzie również problemu z dostarczeniem nagrody, ponieważ Tuomas większość czasu spędza w Rosji - stwierdził sekretarz generalny Rosyjskiej Federacji Piłki Siatkowej Aleksander Jarmołenko w wywiadzie dla agencji TASS.

Źródło: Getty Images Sammelvuo poprowadził ROC do srebra w Tokio

Fin prowadził również dwie drużyny klubowe w Rosji. Jego rezygnacja z funkcji głównego trenera petersburskiego Zenitu została ogłoszona kilka dni po rozpoczęciu w lutym wojny w Ukrainie.

Wiele wskazuje na to, że niedługo zostanie szkoleniowcem Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Byłby to dla niego powrót do Kędzierzyna-Koźla po przeszło 10 latach. W sezonie 2009/2010 był bowiem siatkarzem tego klubu.

Sammelvuo to trzeci Fin, który otrzymał to odznaczenie. Wcześniej w ten sposób uhonorowani zostali Eero Heinaeluoma i Paula Lehtomaeki. Po agresji Rosji na Ukrainę pierwszy z nich oznajmił, że order wyrzucił do śmieci.