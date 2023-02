Siatkarskie małżeństwo zginęło w trzęsieniu ziemi w Turcji

Turcja po trzęsieniu ziemi wprowadziła tak zwany alarm czwartego stopnia. Oznacza to apel do świata o pomoc. Jak podał prezydent Erdogan, wsparcie w akcji poszukiwawczo-ratunkowej zaproponowało 45 państw, w tym Polska. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

W ciągu jednego roku w Turcji miało miejsce ponad 30 tysięcy trzęsień ziemi. W większości było one nieodczuwalne, ale zagrożony jest teren prawie całego kraju i gdy już dochodzi do katastrofy - giną tysiące ludzi. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Zginęło co najmniej 2300 osób, większość w Turcji. Są też tysiące rannych i zaginionych. Zniszczenia są ogromne, głównie w pasie od tureckiego miasta Diyarbakir do syryjskiej Hamy, ale wstrząsy wywołały panikę też w Libanie, a odczuwalne były na Cyprze. Prezydent Turcji mówi, że ostatni raz tak straszne trzęsienie ziemi było tam przed drugą wojną światową.

W poniedziałek w Turcji i Syrii doszło do potężnego trzęsienia ziemi. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa. Wstrząsy sejsmiczne były odczuwalne także w Iraku, Libanie, a nawet na Cyprze. Więcej na ten temat dziś w "Faktach" TVN o godzinie 19:00.

Rozgrywki sportowe w Turcji zostały wstrzymane. Tragiczne trzęsienie ziemi mocno dotknęło środowisko siatkarskie w tym kraju. Jak podają tamtejsze media, w zawalonych hotelach nadal są członkowie kilku zespołów, które w ostatnich dniach miały grać albo występowały w miastach dotkniętych katastrofą

Grali w wielu klubach

Niepewne są losy kobiecej, pierwszoligowej drużyny z prawie dwumilionowego miasta Hatay. Na razie nie odnaleziono wszystkich zawodniczek, które spały w zawalonym budynku.

W poniedziałek wieczorem tragiczne wiadomości dotarły z Kahramanmaras. To miasto oddalone ok. 80 kilometrów od Gazientepu, który także został bardzo poważnie zniszczony.

W wyniku trzęsienia ziemi zginęli Betul Coban Cakır i Bedrettin Cakir. Zawodniczka ostatnio występowała w grającym na zapleczu ekstraklasy klubie Gaziantep Merinos. Przed tym sezonem 27-latka zdecydowała się zakończył karierę siatkarską. Jak podaje lokalny serwis gazianteppusula.com, "poświęciła się życiu rodzinnemu".

Bedrettin Cakir miał 30 lat. Ostatnio występował w Kahramanmaras Buyuksehir Belediye, a wcześniej między innymi w słynnym Halkbanku i TVF Spor Lisesi.

Źródło: gazianteppusula.com Betül Coban Cakır i Bedrettin Cakır zginęli w trzęsieniu ziemi

W środę w Stambule z Fenerbahce w Lidze Mistrzyń miały zagrać zawodniczki ŁKS Commercecon Łódź.

We wtorek rano liczba śmiertelnych ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii wzrosła do co najmniej 4 tysięcy. Kolejnych kilkanaście tysięcy jest rannych.

