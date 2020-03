Niejasne losy Vitala Heynena. "Chcę, aby nadal prowadził reprezentację"

W poniedziałek Międzynarodowy Komitet Olimpijski podał nowy termin rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Rozpoczną się one 23 lipca 2021 roku i potrwają do 8 sierpnia. Igrzyska przełożono o rok z powodu pandemii COVID-19.

W rozmowie z Kacprem Merkiem Konrad Bukowiecki opowiedział o motywacji do treningów po przełożeniu terminu igrzysk olimpijskich w Tokio. Rozmowy z największymi polskimi sportowcami od poniedziałku do piątku w mediach społecznościowych Eurosportu.

Wojtaszek nie pamięta tak długiej przerwy. "Jest głód, a minęło dopiero 10-13 dni" Libero... czytaj dalej » Heynen pracuje z reprezentacją od lutego 2018 roku. Kilka miesięcy później doprowadził kadrę do mistrzostwa świata. W zeszłym sezonie drużyna zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy, była trzecia w Lidze Narodów i druga w Pucharze Świata. Zgodnie z zapisami umowa Heynena kończy się po igrzyskach w Tokio. Te zostały jednak przełożone z roku 2020 na 2021.

Prezes chce dalej współpracować

- W grudniu ustaliliśmy z Vitalem, że porozmawiamy o przedłużeniu kontaktu po igrzyskach. Tydzień temu zapadła decyzja o przełożeniu tej imprezy. Umówiliśmy się na telekonferencję w tym tygodniu. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie z wyborami w PZPS - stwierdził prezes.

- Zapewniłem go, że jeśli nadal będę na stanowisku, to będziemy z nim rozmawiać o przedłużeniu umowy. Jeśli będzie nowy prezes i zarząd, to trudno mi powiedzieć, jakie będzie ich stanowisko. Ja chcę z Belgiem współpracować i dlatego chcę z nim rozmawiać. Ponieważ zaraz po igrzyskach w przyszłym roku będą mistrzostwa Europy, których będziemy współgospodarzem, to chciałbym, by nowa umowa obowiązywała z uwzględnieniem tej imprezy – powiedział Kasprzyk.

Kasprzyk: teraz nie wiemy nic

Karol Kłos o pokusach w czasie igrzysk. "Nie można się zatracić. Nie imprezowałem" Co najbardziej... czytaj dalej » W poniedziałek postanowiono, że igrzyska w japońskiej stolicy rozpoczną się 23 lipca 2021 roku.

– To będzie już półtora roku od wybuchu epidemii i może do tego czasu opracowana i wdrożona zostanie już skuteczna szczepionka. Wówczas każdy, kto pojedzie na igrzyska, musiałby być zaszczepiony i zwiększyłoby to bezpieczeństwo. Mam też nadzieję, że spokojnie uda się wcześniej zakończyć sezon ligowy. Może też trzeba będzie rozmawiać z władzami ligi, by zmienić system rozgrywek. Ale teraz nie wiemy nic - czy koronawirus wciąż się będzie rozprzestrzeniał, czy pandemia będzie wygasała. Fachowcy mówią jednak, że apogeum jeszcze przed nami – dodał prezes PZPS.

"Jesteśmy w zawieszeniu"

W obliczu przełożenia igrzysk w tym roku najważniejszą imprezą wydaje się być Liga Narodów. Trudno jednak powiedzieć, kiedy te rozgrywki mogłyby się rozpocząć i w jakich krajach.

- Dla nas więc dobrze by było, aby te zawody się odbyły, nawet w okrojonym składzie i przy istotnym ograniczeniu podróży. W tej chwili wszyscy jesteśmy w zawieszeniu, bo nie wiadomo, jak się rozwinie sytuacja z COVID-19. Wyobrażam sobie, że cały sezon pójdzie na straty. Nie będziemy robili nic kosztem zdrowia i bezpieczeństwa zawodników oraz osób współpracujących z kadrami. Gdyby to było równanie z jedną lub dwiema niewiadomymi, to szybko byśmy się z nim uporali – stwierdził Kacprzyk.