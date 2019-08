Polki żałują straconej szansy. "Serbki były do ogrania, zabrakło niewiele"

Już przed turniejem we Wrocławiu stało się jasne, że najważniejszy będzie trzeci mecz z Serbią. I faktycznie, obie drużyny po dwóch dniach rywalizacji miały po dwa zwycięstwa na koncie. Serbki wygrywały jednak swoje mecze lekko, łatwo i przyjemnie. Biało-Czerwone z kolei w sobotę spędziły na parkiecie ponad dwie i pół godziny, by ostatecznie pokonać Tajlandię 3:2.

W niedzielę Polki prowadziły 1-0 w setach, ale dwa kolejne padły łupem rywalek. W czwartej partii zawodniczki trenera Nawrockiego wyraźnie odżyły i grały siatkówkę jak w pierwszej partii - bez błędów, efektowną i pewną. Tak było do stanu 18:12, bo od tego momentu rywalki zaczęły odrabiać straty, a w poczynania Polek wdzierało się coraz więcej nerwowości. Mistrzynie świata lepiej wytrzymały końcówkę i mogły świętować awans na igrzyska w Tokio. Polska - Serbia 1:3 [ZAPIS RELACJI] Nie udało się.... czytaj dalej »

"Momentami Serbki się gotowały"

- Jestem dumny z dziewczyn, ale pozostał żal, że trochę zabrakło szczęścia do tego, byśmy cieszyli się z awansu. Z drugiej strony nawet gdyby udało się doprowadzić do tie-breaka, nie wiadomo, co by się wydarzyło - stwierdził po meczu Nawrocki.

- Siatkówka jest taką grą, kiedy przychodzą momenty, gdzie można załapać się na ten statek płynący do zwycięstwa. I my tego nie wykorzystaliśmy w dwóch setach. Gdy gra się z mistrzyniami świata, każdy błąd jest natychmiast wykorzystywany - dodał trener Polek.

Według Marleny Kowalewskiej, rozgrywającej reprezentacji Polski, naszemu zespołowi zabrakło międzynarodowego ogrania. - Nie miałyśmy nic do stracenia. Wiedziałyśmy, że musimy zagrać na swoje sto procent, żeby stawić czoła takiej drużynie jak Serbia. Dlatego wiedziałyśmy, że będzie to niesamowicie trudny mecz. Myślę, że super zagrałyśmy, momentami Serbki się gotowały, ale w końcówkach zachowały zimną krew. Nam może zabrakło konsekwencji i chyba doświadczenia - stwierdziła. Polskie siatkarki były o włos od igrzysk. Mistrzynie świata minimalnie lepsze To było... czytaj dalej »

"Przegrałyśmy nasze marzenia"

- Pewnie za kilka dni, z perspektywy czasu powiemy, że zagrałyśmy dobry mecz. Ale w tej chwili jest smutek i rozczarowanie. Pokazałyśmy, że potrafimy grać na wysokim poziomie, ale Serbki pokazały też, że są w tej chwili chyba najlepszym zespołem i nie przez przypadek są mistrzyniami świata. Mimo wszystko uważam, że mogłyśmy dzisiaj z nimi wygrać. Szkoda, żal i smutek. Trzeba jednak się szybko podnieść, bo zaraz mistrzostwa Europy. Myślę, że możemy grać jeszcze lepiej i będziemy to chciały pokazać właśnie na mistrzostwach - dodała Agnieszka Kąkolewska, kapitan reprezentacji Polski.

Oprócz Serbek, udział w igrzyskach olimpijskich Tokio 2020 zapewniły sobie reprezentacje siatkarek Stanów Zjednoczonych, Włoch, Brazylii, Rosji i Chin. Prawo startu ma także gospodarz - Japonia.

- To mój trzeci turniej i trzeci raz zajmujemy drugie miejsce. Widocznie nie jest mi dane zagrać na igrzyskach olimpijskich. To był mecz o spełnienie naszych marzeń i żal jest ogromny. Zwłaszcza, że uważam, że Serbki były dzisiaj do ogrania. Gdyby zagrały na swoim mistrzowskim poziomie, może ból byłby mniejszy. Ale dzisiaj nie były tak skuteczne i była duża szansa zwyciężyć. Zabrakło niewiele, ale jednak zabrakło. Mamy młody zespół, który będzie się rozwijał, ale to nie zmienia tego, że najbliższe dni będą ciężkie, bo przegrałyśmy nasze marzenia - stwierdziła Paulina Maj-Erwardt.

Źródło: newspix.pl Polki były blisko tie-breaku z Serbkami

Ostatnia szansa

Biało-Czerwone będą miały jeszcze jedną szansę na zdobycie przepustki olimpijskiej. W styczniu przyszłego roku wezmą udział w kontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym z udziałem ośmiu najlepszych zespołów z europejskiego rankingu, z wyjątkiem tych, które już zapewniły sobie prawo startu na igrzyskach.

Polska - Serbia 1:3 (25:21, 23:25, 16:25, 23:25)



Polska: Joanna Wołosz, Klaudia Alagierska, Malwina Smarzek-Godek, Agnieszka Kąkolewska, Magdalena Stysiak, Natalia Mędrzyk - Maria Stenzel (libero) – Paulina Maj-Erwardt (libero), Martyna Łukasik, Martyna Grajber, Marlena Kowalewska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska.

Serbia: Bianka Busa, Mina Popovic, Brankica Mihajlovic, Maja Ognjenovic, Stefana Veljkovic, Tijana Boskovic - Silvija Popovic (libero) - Jelena Blagojevic, Bojana Milenkovic.