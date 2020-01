Ogromne problemy finansowe Holendrów. Powodem brak awansu na igrzyska

Pięć meczboli na nic. Turniej olimpijski bez polskich siatkarek To prawie... czytaj dalej » W sobotę gospodynie zmagań łatwo przegrały 0:3 z Niemkami. Po spotkaniu kibice w szczelnie wypełnionej hali Omnisport długo bili brawa zapłakanym zawodniczkom. To jednak było marne pocieszenie. Holenderki straciły ostatnią szansę wyjazdu do Tokio.

W toczonym równolegle turnieju mężczyzn w Berlinie to samo stało się z męską kadrą. Ona jednak odpadła już w fazie grupowej, a nadzieję z nią związane były o wiele mniejsze. Holendrzy zajęli ostatnie miejsce w grupie, mimo że na koniec pierwszej fazy pokonali Francuzów, którzy potem wygrali całą imprezę.

Sport narodowy kobiet

- Wiem, że dla kobiet w Holandii siatkówka pań jest praktycznie najważniejszym sportem, który wzbudza wielkie zainteresowanie – mówił Eurosport.pl jeszcze przed rozpoczęciem turnieju selekcjoner reprezentacji Polski Jacek Nawrocki.

Trener naszej kadry, która po niewykorzystaniu pięciu piłek meczowych przegrała w półfinale w Apeldoornie z Turcją, znakomicie wiedział, co mówi.

Półfinałowa porażka Holenderek może mieć katastrofalne skutki dla przyszłości siatkówki kobiet w tym kraju.

NEVOBO, a więc miejscowy związek piłki siatkowej zrobił wszystko, aby pomóc zawodniczkom w awansie. Zapłacił 500 tysięcy euro władzom europejskiej siatkówki (CEV), żeby móc zorganizować turniej w Apeldoornie.



This is how the semifinal battle was concluded by Louisa Lippmann! Congratulations @DVV_Volleyball ! #RoadToTokyopic.twitter.com/7VHi63EDcS — EuroVolley (@CEVEuroVolley) January 11, 2020





To nie jedyne ostatnie wydatki. Wcześniej szefowie NEVOBO musieli wypłacić odszkodowanie poprzedniemu trenerowi Jamiemu Morrisonowi. Kontrakt Amerykanina obowiązywał do 2020 roku, ale ze względu na słabe wyniki został rozwiązany trzy miesiące temu. Zatrudniono nowego szkoleniowca, Giovanniego Caprarę. Włoch jednak nie odmienił drużyny.

Firmy wolą inwestować w sport rekreacyjny

Do strat związanych z brakiem awansu trzeba także dodać brak wsparcia od rządu. W razie awansu kobiecej drużyny, związek dostałby dwa miliony euro.

W ostatnich latach w Holandii największe firmy bardziej inwestują w sport rekreacyjny ze względu na społeczną odpowiedzialność biznesu. Dlatego też sport na najwyższym poziomie jest coraz mocniej zależny od wsparcia rządu oraz holenderskiego komitetu olimpijskiego (NOC).