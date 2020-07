Chce powołać do kadry transseksualną siatkarkę. "Potrzebna ekspertyza"

9.09 | Polskie siatkarki, które zajęły czwarte miejsce w mistrzostwach Europy, wróciły do kraju. - Uczucia są mieszane. Z jednej strony satysfakcja z wyniku, bo przed turniejem taki rezultat wzięlibyśmy w ciemno. Z drugiej niedosyt, bo medal był blisko, a nie udało się go zdobyć - wyznał trener reprezentacji Jacek Nawrocki.

36-letnia dziś Abreu operację zmiany płci przeszła kilka lat temu. Zgodę na występy w brazylijskiej kobiecej lidze siatkówki otrzymała od światowej federacji (FIVB) w 2017 roku. W niej radzi sobie na tyle dobrze, że znalazła się w kręgu zainteresowań selekcjonera reprezentacji Canarinhos.

Oferta pracy już nieaktualna. Niemiecka siatkarka plażowa znalazła w sieci partnerkę do gry Anna-Lena Gruene... czytaj dalej » Powołanie nie jest jednak jedynie formalnością, ponieważ na grę w narodowych barwach osobne pozwolenie musi wydać... FIVB.

"Mogę ją powołać? A może jednak nie?"

Pod koniec ubiegłego tygodnia o skomplikowanych formalnościach w dużym wywiadzie z "Globo Esporte" opowiedział selekcjoner Brazylijek Ze Roberto.

- To bardziej skomplikowana sytuacja niż może się wydawać. Potrzebne jest przeprowadzenie ekspertyzy. To nie jest przypadek zero-jedynkowy na zasadzie: może lub nie może grać. To wymaga dogłębnej analizy. FIVB zrobiło krok w tył i oczekuje na dalsze badania, czy transseksualna siatkarka może grać. To źle dla samej zawodniczki, ale i dla każdego. Czy mogę ją powołać? A może jednak nie? To wszystko kwestia zasad - analizował trener.

Ze Roberto zaznaczył jednocześnie, że cały proces wydania decyzji trwa już zbyt długo, a tak naprawdę nie wiadomo, kiedy można spodziewać się rozstrzygnięcia.

Jeszcze przed operacją zmiany płci Abreu rywalizował z mężczyznami. Grał między innymi w lidze portugalskiej, hiszpańskiej i francuskiej.