Podano szeroki skład reprezentacji siatkarek na sezon 2023

Siatkarki szykują się do początku sezonu reprezentacyjnego

- To jest tylko punkt początkowy, który bazuje na tym co zaczęliśmy budować z dziewczynami zeszłego lata. Braliśmy pod uwagę pracę wykonaną w klubie, występy ligowe, ale również to, jak perspektywiczne są dane zawodniczki, jeżeli chodzi o najwyższy poziom międzynarodowy - stwierdził włoski szkoleniowiec.

Trener nie wyklucza zmian w kadrze w trakcie trwania sezonu. Spośród wymienionych 30 nazwisk trener Lavarini wskaże zawodniczki, które rozpoczną pracę na zgrupowaniu od 8 maja 2023 roku w Szczyrku.

Trzy ważne turnieje

Termin zgłoszenia szerokiego składu na Ligę Narodów upływa 2 maja roku. Te rozgrywki będą z kolei etapem przygotowań do mistrzostw Europy, które 15 sierpnia wystartują w Belgii, Włoszech, Niemczech i Estonii. Na zakończenie sezonu Biało-Czerwone wezmą udział w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Paryżu.



Pierwszy komentarz trenera Stefano Lavariniego po podaniu składu reprezentacji Polski na sezon 2023



Pierwszy komentarz trenera Stefano Lavariniego po podaniu składu reprezentacji Polski na sezon 2023





Szeroki skład kadry reprezentacji Polski kobiet 2023:

Rozgrywające



Alicja Grabka

Marlena Kowalewska

Julia Nowicka

Katarzyna Wenerska

Joanna Wołosz

Atakujące

Zuzanna Górecka

Malwina Smarzek

Magdalena Stysiak

Julia Szczurowska



Przyjmujące

Martyna Czyrniańska

Paulina Damaske

Karolina Drużkowska

Monika Fedusio

Monika Gałkowska

Martyna Łukasik

Julita Piasecka

Olivia Różanski

Weronika Szlagowska

Libero

Izabela Lemańczyk

Justyna Łysiak

Maria Stenzel

Aleksandra Szczygłowska

Środkowe

Weronika Centka

Aleksandra Gryka

Magdalena Jurczyk

Agnieszka Korneluk

Anna Obiała

Joanna Pacak

Dominika Pierzchała

Kamila Witkowska