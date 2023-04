Katastrofa klubu Polaków. Przegrali wszystko w nieco ponad miesiąc

Zespół Leona i Semeniuka wciąż niepokonany we Włoszech Sir Safety... czytaj dalej » Prezes klubu z Perugii, Gino Sirci, przed rozpoczęciem sezonu zrobił wszystko, aby skompletować najlepszy możliwy skład, który miał zagwarantować sukces w Lidze Mistrzów i odzyskanie po pięciu latach złotych medali we Włoszech.

Niesamowita seria

Do zespołu z Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle dołączył najbardziej wartościowy zawodnik zeszłorocznego finału Ligi Mistrzów Kamil Semeniuk.

W drużynie znalazł się też aktualny mistrz świata i Europy z Italią, rozgrywający Simone Gianelli. Razem z Wilfredo Leonem i pozostałą grupą siatkarzy ta trójka miała zapewnić drużynie sukcesy. Wszystkim miał pokierować Andrea Anastasi.

Zatrudnienie byłego selekcjonera reprezentacji Polski było wielkim zaskoczeniem. W poprzednim sezonie Włoch razem z Projektem Warszawa po fatalnej drugiej części sezonu nawet nie awansował do fazy play-off. Długo wszystko układało się zgodnie z planem. Zespół zachwycał. Wygrał aż 33 mecze z rzędu we wszystkich rozgrywkach.

Źródło: Imago Perugia przestała grać jak wcześniej

Piacenza początkiem

W ciągu nieco ponad miesiąca Perugia przegrała wszystko, co było można.

Najpierw pod koniec lutego odpadła w półfinale Pucharu Włoch z Piacenzą (0:3). W klubie pojawiło się napięcie, ale nikt nie załamywał rąk. Jeszcze. Za chwilę rozpoczynały się play-offy w Serie A.

W ćwierćfinale włoskiej ekstraklasy rywalem okazała się ósma po rundzie zasadniczej ekipa Allianz Powervolley Milano. Wydawało się, że to będzie bardzo łatwa przeprawa. Pierwszy, niezwykle szybko i pewnie wygrany mecz zdawał się to potwierdzić.

Potem było już jednak tylko gorzej. Drużyna z Mediolanu doprowadziła do remisu. W międzyczasie Perugia rozpoczęła walkę w półfinale Ligi Mistrzów z Grupą Azoty. W Kędzierzynie-Koźlu przegrała 1:3. Kilka dni potem znów uległa Milano - w serii do trzech wygranych było 2:2, by za chwilę odpaść z europejskich pucharów. To było 6 kwietnia.

W poniedziałek, cztery dni później, w Perugii miejscowi rozgrywali zatem mecz o uratowanie sezonu. Piąte spotkanie z drużyną, której trenerem jest bardzo dobrze znany w Polsce Roberto Piazza, ponownie pokazała, że wie, jak pokonać faworytów. Zwyciężyli 3:1 i to oni awansowali do półfinału.



ISHIKAWA FOR THE MATCH !!!!



Yuki & @PowervolleyMI just beat the #1 seeded team @SIRVolleyPG to advance to the FINAL 4 of the Italian #SuperLega.



They won the best of 5 QF series 3-2.



#volleyball#pallavolopic.twitter.com/Gavufuy2Ux — Volleyball World (@volleyballworld) April 10, 2023

Atmosfera w hali PalaEvangelisti była paskudna.

Prezes Sirci wyszedł z niej jeszcze przez zakończeniem spotkania. Po porażce kibice gwizdali i obrażali zawodników. Anastasi był załamany. On wie, że pracy nie utrzyma. Wielu ekspertów było zaskoczonych, że nie został zwolniony już po odpadnięciu z Ligi Mistrzów w zeszłym tygodniu. W poniedziałek miał ostatnią szansę, której nie wykorzystał.

Źródło: Imago Anastasi prowadzi zespół Perugii od tego sezonu

Było tylko gorzej

Z każdym kolejnym meczem drużyna przez niego prowadzona wyglądała coraz gorzej w każdym elemencie. W kluczowych momentach gwiazdy zawodziły, a Anastasi nie wiedział, jak to zmienić. Sam przyznał to po poniedziałkowej porażce.

- Byliśmy zagubieni. Mamy w sobie pełno negatywnych emocji i brakuje już zasobów mentalnych, aby odnieść sukces. W poniedziałek ponownie to udowodniliśmy. To jest nasz limit, który pojawił się w ciągu ostatnich dwudziestu dni. Drużyna się zamknęła. Nie byliśmy w stanie poradzić sobie z porażką i presją. Nie byliśmy w stanie wyjść ponad to i zostaliśmy ukarani. Jest mi bardzo przykro - stwierdził.