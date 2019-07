Rywalki Polek nie dokończyły sparingu. W ekipie z Azji nie miał kto grać

Serbki zagrają we Wrocławiu z Polkami

Polki łatwo ograły Belgijki. Na styku było tylko w pierwszym secie Reprezentantki... czytaj dalej » Zmagania o wyjazd do Japonii będą toczyć się w najbliższy weekend we Wrocławiu. Rywalkami Polek będą ekipy z Portoryko, Tajlandii i Serbii. Spotkanie z ekipą z południa Europy będzie ostatnim podczas tego turnieju i można zakładać, że to właśnie ono będzie decydowało o zwycięstwie w całej imprezie. Odbędzie się w niedzielę o godz. 17.

Z samolotu prosto do szpitala

Triumfator turnieju zagwarantuje sobie udział w igrzyskach. Druga drużyna będzie miała jeszcze szansę na walkę w kolejnych imprezach, ale będą one na pewno o wiele mocniej obsadzone. Rywalizacja we Wrocławiu wydaje się najlepszą szansą na awans.

Serbki przygotowywały się do meczów w Polsce na dwutygodniowym zgrupowaniu w Pale niedaleko Sarajewa. Na jego zakończenie w Belgradzie zaplanowano trzy sparingi z mocną reprezentacją Korei Południowej. Wiadomo, że tych założeń nie da się wypełnić.

Drużyna z Azji miała już problemy od razu po przylocie do Serbii. Prosto z samolotu do szpitala trafiły dwie zawodniczki. Podczas pierwszego spotkania towarzyskiego kłopotem okazały się kontuzje.

Po trzech setach starcie, które odbywało się bez udziału publiczności zostało przerwane. Powodem była zbyt duża liczba urazów w zespole gości. Ostatnim było uszkodzenie ścięgna Achillesa jednej z zawodniczek gości. W tamtym momencie Serbki prowadziły 2:1.

Źródło: https://www.ossrb.org/ Serbki nie mają szczęścia do sparingów

Polki nie miały problemów

Drugie starcie między zespołami zostało odwołane. Na poniedziałkowy wieczór zaplanowano kolejne, ale nie wiadomo, czy się odbędzie.

Tymczasem nasza drużyna jest po towarzyskich turniejach w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Kaliningradzie. Wszystko odbyło się bez problemów. Podopieczne trenera Jacka Nawrockiego niedawno wystąpiły także w Final Six Ligi Narodów.

Pod koniec sierpnia Polki zagrają w mistrzostwach Europy, które odbędą się w naszym kraju.