Polacy poznali rywali w walce o złoto

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ POLSKA - BRAZYLIA

Pierwszy półfinał dostarczył niebywałych emocji. To był prawdziwy rollercoaster. Lepiej zaczęli Brazylijczycy, którzy pierwszego seta wygrali 25:23. Biało-Czerwoni szybko wrócili na właściwe tory. Efekt? Wygrana do 18 i 20 w dwóch następnych odsłonach. W czwartej partii grający z nożem na gardle Canarinhos wyszli z opresji, doprowadzając do tie-breaka - 25:21. Decydujący set należał już do zespołu Nikoli Grbicia, który zwyciężył 15:12 i po raz trzeci awansował do wielkiego finału.

Wiadomo, że po raz trzeci z rzędu ich rywalem nie będą Canarinhos. Zespół z Ameryki Południowej zagra w niedzielę o brązowy medal. Mistrzostwa Świata w siatkówce 2022 - terminarz, wyniki i tabele Mistrzostwa... czytaj dalej »

Włochy - Słowenia: wynik drugiego półfinału

Przeciwnikami Polaków w wielkim finale będą Włosi, którzy pokonali w Katowicach Słowenię 3:0 (25:21, 25:22, 25:21).

Na trybunach katowickiej hali zdecydowaną przewagę mieli sympatycy Słowenii, ale początek meczu był dla nich ciężką próbą. Włosi prowadzili bowiem 7:1, dopiero wtedy przeciwnicy wzięli się do roboty i zmniejszyli różnicę do jednego punktu (9:8). Przewaga zespołu trenera De Giorgi nie była później już tak duża, tym niemniej ekipa Italii mogła się cieszyć z pierwszego kroku do finału.



Włosi w drugiej partii ciągle musieli odpierać ataki goniących ich rywali. Po kończącym długą wymianę piłki skutecznym ataku Klemena Cebulja był remis 9:9, ponownie jednak Słoweńcom nie udało się wyjść na prowadzenie. Co prawda obronili dwie piłki setowe przy stanie 24:20, ale to było wszystko, co dali radę osiągnąć.



Początek trzeciej odsłony przyniósł wysokie prowadzenie Włochów 5:0. Ich przewaga topniała (11:10, 16:15), wreszcie Słoweńcy doprowadzili do remisu 16:16, a następnie – przegrali końcówkę.



W efekcie w niedzielę zmierzą się z Brazylią w meczu o brązowy medal.

Biało-Czerwoni mierzyli się już z Italią w Lidze Narodów. Najpierw w czerwcu przegrali 1:3, ale pod koniec lipca wygrali z nimi 3:0.

MŚ siatkarzy: kiedy i o której finał?

Decydujący mecz o złoty medal odbędzie się w niedzielę 11 września w katowickim Spodku. Początek o godzinie 21. Wynik i relacja na żywo w eurosport.pl.

Mecz o trzecie miejsce rozpocznie się trzy godziny wcześniej.