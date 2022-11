Młody siatkarz klubu z Radomia pobity w trakcie meczu. "Haniebny czyn"

Oto co miał do powiedzenia Paweł Zatorski po wygranym spotkaniu z Wenezuelą.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Jak informuje klub z Radomia w mediach społecznościowych "już w trakcie meczu dochodziło do nieprzyjemnych sytuacji". Najważniejsze było jednak to, co stało się między czwartym a piątym setem spotkania, kiedy gracz gości musiał skorzystać z łazienki.

"Zawodnicy byli obrażani oraz opluwani przez "kibiców". [...] Po 4 setach był wynik remisowy. W przerwie między partiami nasz zawodnik zgłosił potrzebę wyjścia do toalety. W tym czasie doszło do skandalicznego zachowania. Jeden z naszych zawodników został brutalnie pobity. W wyniku odniesionych obrażeń trafił do szpitala" - napisano w oświadczeniu.

"Liczymy, że Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej oraz Polski Związek Piłki Siatkowej wyciągną konsekwencje wobec tak haniebnego zachowania oraz nie dopuszczą do podobnych wydarzeń w przyszłości" - dodano.

Źródło: https://www.facebook.com/CzarniRadom06 RCS Czarni Radom 2006 to brązowi medaliści mistrzostw Mazowsza

"Wyciągniemy konsekwencje"

Mecz ostatecznie przerwano, a młody siatkarz drużyny z rocznika 2006 doznał złamań kilku kości twarzy, w tym szczęki. W wyjaśnienie sprawy zaangażowali się lokalni politycy. Jak poinformowała w środę burmistrzyni Wołomina Elżbieta Radwan sprawca został już zatrzymany, a policja jest w trakcie prowadzenia czynności zgodnie z procedurami.

"Jestem wstrząśnięta tym wydarzeniem. Kategorycznie sprzeciwiam się wszelkim formom przemocy, dlatego podjęłam natychmiastowe działania w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia" - napisała w komunikacie Radwan.

"[...] Zapewniam, że wyciągniemy konsekwencje wobec Klubu Siatkówki Huragan, jeśli służby stwierdzą jakiekolwiek zaniedbania po stronie organizatora meczu. [...] Na moje polecenie, wszystkie mecze i zawody sportowe na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan organizowane przez Klub Siatkówki Huragan Wołomin odbywać się będą (do odwołania) bez udziału publiczności" - dodała. Radwan zaznaczyła, że jest głęboko poruszona całą sytuacją, poszkodowanemu życzy dużo zdrowia, a także łączy się myślami z jego rodziną oraz drużyną.

"Wierzę, że sprawca zostanie surowo ukarany za ten haniebny czyn i zapewniam, że nie ma naszej zgody na przemoc i agresję na wołomińskich parkietach" - zakończyła.









Po dziewięciu meczach zespół z Radomia prowadzi w tabeli z kompletem zwycięstw. Huragan jest czwarty (18 pkt).