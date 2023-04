Trudna droga do finału, kapitan pęka z dumy. "Święto polskiej siatkówki"

W półfinałowym dwumeczu broniący trofeum zespół z Kędzierzyna-Koźla okazał się lepszy od włoskiej drużyny Sir Safety Perugia, ze swoim niedawnym zawodnikiem Kamilem Semeniukiem, innym reprezentantem Polski Wilfredo Leonem w składzie i byłym opiekunem Biało-Czerwonych Andreą Anastasim w roli trenera.

Zarówno u siebie, jak i w rewanżu w Perugii zwyciężył 3:1.

Aleksander Śliwka o awansie do finału Ligi Mistrzów

Śliwka podkreślił, że awans, trzeci raz z rzędu, do najważniejszego meczu tych rozgrywek "to wielka sprawa dla klubu, dla zawodników".



- Jesteśmy szczęśliwi, we Włoszech zrobiliśmy co trzeba. Najpierw wygraliśmy dwa sety, co wystarczyło do awansu, a później jeszcze wygraliśmy to spotkanie za trzy punkty - zaznaczył.



Jego zdaniem koledzy z zespołu wznieśli się na wyżyny umiejętności, dzięki czemu drużyna Grupy Azoty miała we Włoszech "swoje święto".



Przypomniał też, że droga do finału była trudna i wyboista.



- W fazie grupowej nie zaprezentowaliśmy się najlepiej. Jednak jesteśmy w finale, a tam czeka na nas najtrudniejszy przeciwnik. Jednak to piękna sprawa, że będziemy mieć 20 maja polski finał. Dlatego składam też Jastrzębskiemu Węglu gratulacje za to, że udało się tam awansować - dodał.



- Ostatni mecz tego sezonu LM będzie świętem polskiej siatkówki - podsumował Śliwka.

Źródło: Newspix Aleksander Śliwka w akcji

Sir Safety Perugia - Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle 1:3 (23:25, 18:25, 25:19, 25:27)



Sir Safety Perugia: Kamil Semeniuk, Simone Gianneli, Roberto Russo, Wilfredo Leon, Kamil Rychlicki, Flavio Gualberto - Massimo Vito Colaci (libero) - Alessandro Piccinelli (libero), Jesus Herrera, Ołeh Płotnicki, Gregor Ropret, Stefano Mengozzi, Sebastian Sole.



Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle: Aleksander Śliwka, Marcin Janusz, David Smith, Bartosz Bednorz, Łukasz Kaczmarek, Dmytro Paszycki - Erik Shoji (libero) - Przemysław Stępień, Twan Wiltenburg, Adrian Staszewski, Bartłomiej Kluth, Wojciech Żaliński, Korneliusz Banach (libero), Norbert Huber.