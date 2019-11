Leon i Heynen z pierwszym trofeum we Włoszech. Niebotyczny poziom

1.10 | Polscy siatkarze ze złotymi medalami i w świetnych humorach, ale ochrypnięci od świętowania wrócili do kraju. Na lotnisku w Warszawie gorące powitanie zgotował im tłum kibiców. Były śpiewy, żarty, podziękowania. "Jesteśmy mistrzami świata" - podsumował kapitan kadry Michał Kubiak.

14.05 | Starający się o możliwość gry w siatkarskiej reprezentacji Polski Kubańczyk Wilfredo Leon został ojcem. 23-latkowi i jego żonie Małgorzacie urodziła się córka. "To najpiękniejszy dzień mojego życia" - chwali się w mediach społecznościowych młody tata.

Młoda polska siatkarka podbija Włochy. 34 punkty i tytuł MVP Niespełna... czytaj dalej » Superpuchar Włoch to pierwsze w tym sezonie trofeum, które było do zdobycia we włoskiej lidze. Nowicjuszem w niej jest belgijski trener Heynen, który jak zawsze żywiołowo reagował przy bocznej linii boiska.

Spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie. Obie drużyny naszpikowane są gwiazdami i obu ekipom bardzo zależało na zwycięstwie. Mecz mógł się podobać kibicom.

Leon kontra Zaytsev

W pierwszym secie do gry na przewagi doprowadził Leon. Pierwsze skrzypce rozgrywał Ivan Zaytsev z Modeny, ale zimnej krwi zabrakło mu w końcówce. Leon, który od tego roku reprezentuje Polskę, przy stanie 25:25 popisał się dwoma asami.

Role odwróciły się w drugiej odsłonie, kiedy to Zaytsev błysnął skutecznymi atakami i doprowadził do wyniku 23:20 dla Modeny. Autowy serwis Leona dał rywalom piłkę setową, a tę wykorzystał włoski atakujący Zaytsev.

Kolejne sety wyglądały bardzo podobnie i w każdym spotkanie było bardzo wyrównane. To właśnie ostatnie piłki decydowały o zwycięstwie lub porażce.

Leon zdobył dla Perugii najwięcej punktów - 21, w tym sześć bezpośrednio z zagrywki. Z kolei w ekipie z Modeny brylowali Zaytsev - 30 i Amerykanin Matthew Anderson - 22. Bednorz zapisał na swoim koncie 11 punktów.



CAMPIONI!!!!!!!#goSir#BlockDevils#insiemeate#delmontesupercoppapic.twitter.com/hIwBUuy0aP — Sir Safety Perugia Volley (@SIRVolleyPG) 2 November 2019





Drużyna Sir Safety po raz drugi w historii wywalczyła Superpuchar Włoch, wcześniej triumfowała w 2017 roku.