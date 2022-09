Wielkie emocje w meczu "polskiej" grupy na mistrzostwach świata

Trwająca dwie godziny i 20 minut potyczka była bardzo zacięta, choć oba zespoły grały nierówno. W tie-breaku Dominikana przy stanie 12:14 obroniła pierwszą piłkę meczową, a w kolejnej akcji Ebrar Karakurt posłała piłkę na aut.

Tajki szybko zapomniały o klęsce z Polską. Pewnie ograły kolejnego rywala Siatkarki... czytaj dalej » Po wideoweryfikacji okazało się, że Turczynka uderzyła po palcach rywalek i wicemistrzynie Europy mogły świętować drugie zwycięstwo, które mocno je przybliża do awansu do kolejnej fazy.

Siatkarki z Karaibów doznały pierwszej porażki w turnieju, ale podobnie jak Turcja są już niemal pewne gry w drugiej fazie grupowej.

Najlepsze spotkanie mistrzostw?

- To było chyba najlepsze spotkanie na tych mistrzostwach świata. Emocje od początku do końca. Dominikanki od pierwszego dnia turnieju prezentują się znakomicie i pokazały to także w poprzednich meczach. Drużyna prowadzona jest przez trenera polskiego pochodzenia Marcosa Kwieka, który od lat z powodzeniem pracuje też w klubach brazylijskich. Jego podopieczne były naprawdę bliskie sprawienia dużej niespodzianki. W końcówce kluczowe akcje kończyła największa gwiazda tureckiej ekipy Ebrar Karakurt - zauważył obecny w Ergo Arenie Krzysztof Srogosz.

Pięć setów i podział punktów w tym spotkaniu to bardzo dobra wiadomość dla Polek. Biało-Czerwone w czwartek zmierzą się z Dominikaną i jeśli wygrają za trzy punkty, to nawet ewentualna porażka z Turcją w sobotę na zakończenie zmagań w pierwszej fazie nie będzie miała wielkiego znaczenia. Podopieczne Lavariniego i tak zajmą pierwszą lokatę.

TAK W EUROSPORT.PL RELACJONOWALIŚMY ŚRODOWE SPOTKANIE POLSKA - KOREA POŁUDNIOWA