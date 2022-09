Polacy zatrzymani w wielkim finale. Mistrzostwo świata dla Włochów

FINAŁ MISTRZOSTW ŚWIATA: POLSKA - WŁOCHY >>> RELACJA

Brazylia szybko podniosła się po porażce. Słowenia bez szans w meczu o brąz Reprezentacja... czytaj dalej » W sobotę Polacy stoczyli trzysetowy thriller z Brazylią, który zakończył się dla nich happy endem. Tym samym po raz trzeci z rzędu stanęli przed szansą na zdobycie mistrzostwa świata. Musieli jednak pokonać ostatnią przeszkodę w postaci Włochów.

Reprezentacja Italii po raz ostatni walczyła o złoto siatkarskiego mundialu w 1998 roku. W tegorocznym turnieju spisuje się znakomicie, w półfinale nie dała żadnych szans Słowenii. Przed spotkaniem włoskie media zwracały uwagę, że aktualni mistrzowie Europy mają bardzo młody zespół (średnia wieku 24 lata), który jest głodny kolejnych sukcesów.

Faworytami byli jednak Polacy, którzy mogli liczyć na wspaniały doping w katowickim Spodku. To właśnie tu osiem lat wcześniej pokonali Brazylię i wywalczyli tytuł.

Niesamowity pościg Polaków

W pierwszym secie Włosi byli bardzo dobrze zorganizowani. Polacy na początku mieli problem, by przebić się przez ich blok. Żadna ze stron nie miała wyraźnej przewagi, co zmieniło się bliżej końca, kiedy zespół z Półwyspu Apenińskiego wyszedł na prowadzenie różnicą trzech punktów (18:15). Challange po zagrywce Kamila Semeniuka także nie był na korzyść polskiego zespołu, gdyż piłka wylądowała poza boiskiem, co oznaczało, że rywale odskoczyli na cztery oczka.

Na szczęście dla Polaków, lepiej zaczął funkcjonować blok i powróciła skuteczność, a w poczynania rywali wkradła się nerwowość. W efekcie zawodnicy Nikoli Grbicia zaczęli odrabiać straty. Dwa świetne serwisy Bieniuka, w tym jeden as, a także przebudzenie do tej pory mało widocznego Bartosza Kurka sprawiły, że udało się wyjść na prowadzenie 23:22. Walka do końca opłaciła się, albowiem Biało-Czerwoni nie pozwolili przeciwnikom na więcej i po bloku Aleksandra Śliwki wygrali 25:22. Niesamowita pogoń zakończona pełnym sukcesem.

Źródło: Newspix Polacy odrobili straty i wygrali pierwszego seta

Wyrównane starcie dla Włochów

Druga partia rozpoczęła się dla Polaków znakomicie, prowadzili 3:0. Jednak Włosi zdołali się otrząsnąć i po tym, jak zablokowany został Kurek było 7:7. Dalej obie strony szły łeb w łeb. Choć zespół Grbicia momentami grał znakomicie w obronie, to zaczął szwankować atak. Kolejny challange przyniósł jednak punkt Polakom, co pozwoliło odskoczyć na 10:8. Niestety nie na długo, rywale doprowadzili do stanu 12:12.

Biało-Czerwoni górowali nad Italią przede wszystkim w defensywie, ale problemów w ataku nie brakowało. Po dwóch nieudanych akcjach Śliwki i kontrze Yuriego Romano było po 16. Później doszły jeszcze kłopoty z przyjęciem, dzięki czemu Włosi wypracowali sobie trzypunktową przewagę (20:23). Tej już nie oddali, a tylko powiększyli. Semeniuk został zablokowany i skończyło się 21:25.

Wszystko się rozsypało

Trzecia set od początku był niezwykle zacięty. Choć Biało-Czerwoni zdołali odskoczyć na 7:4, to nie potrafili utrzymać przewagi. Ponownie brakowało skuteczności w ataku, po nieudanym zagraniu Kurka przegrywaliśmy 8:9. Trener od razu postanowił w jego miejsce wprowadzić Łukasza Kaczmarka, co przyniosło pozytywny efekt w poprzedniej odsłonie. Tym razem to nie wystarczyło. Przy stanie 11:13 Grbić poprosił o czas.

Źródło: Newspix Bartosz Kurek nie grał najlepiej

Włosi grali coraz pewniej i skuteczniej. Po kontrze Roberto Russo prowadzili 18:15. Po chwili ten sam zawodnik zablokował Mateusza Bieńka i ich przewaga jeszcze się powiększyła. Polacy zatrzymali się, nic im nie wychodziło. Poprawa w obronie rywali była aż nadto widoczna, a kolejne punkty trafiały na ich konto. Przy stanie 24:17 dla Italii było już jasne, że tego seta nie przegrają. Polski zespół zdobył jeszcze tylko jedno oczko.

Dominacja Włochów

Na czwarty set Polacy wyszli bez Kurka i Śliwki, za to z Kaczmarkiem i Tomaszem Fornalem. Zaczęło się dobrze, od prowadzenia 2:0. Jednak Włosi szybko wzięli się do pracy, świetnie asekurowali się w obronie, a w biało-czerwonej ekipie brakowało zdecydowania i zrozumienia. Przykład? Piłka na 8:6 dla Włochów, kiedy żaden z zawodników nawet się nie ruszył.

Przyjęcie, atak, a także dobra wcześniej obrona przestały istnieć. Italia powiększyła przewagę na 10:6. Nie pomógł również powrót Kurka. Polska miała przebłyski, ale to nie wystarczyło. Rywale byli w stanie utrzymać minimum trzypunktową przewagę, a my im pomagaliśmy popełniając błędy, których nie można robić w finale mistrzostw świata. Końcówka to także dominacja Włochów, którzy przed decydującym punktem prowadzili 24:20. Po chwili dołożyli ten najważniejszy.

Włosi cieszą się z mistrzostwa świata. Reprezentacja Polski przegrała zasłużenie.

Źródło: Newspix Polacy przegrali finał MŚ z Włochami

Finał mistrzostw świata

Polska – Włochy 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25)