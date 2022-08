Polska - USA: kiedy o której godzinie mecz MŚ w siatkówce 2022?

Terminarz, wyniki i tabele MŚ 2022 kibice mogą śledzić na bieżąco w serwisie eurosport.pl

Zawodnicy Nikoli Grbicia udanie rozpoczęli turniej na własnych parkietach (współgospodarzem imprezy jest Słowenia). W dwóch pierwszych meczach wygrali dwukrotnie, nie tracąc ani jednego seta.

I tak na inaugurację mistrzostw pokonali w piątek 3:0 Bułgarię. Dwa dni później, również 3:0, triumfowali z Meksykiem. Czas więc na kolejnego, ostatniego w tej fazie rozgrywek, rywala. Stawką rywalizacji z USA, która to drużyna również legitymizuje się bilansem 6:0 po dwóch meczach, będzie zwycięstwo w grupie C.

Mecz Polska - USA w siatkarskich mistrzostwach świata 2022 odbędzie się we wtorek, 30 sierpnia w katowickim Spodku.

Początek grupowej potyczki planowany jest na godzinę 20:30. Relacja tekstowa na żywo z tego wydarzenia w eurosport.pl.

USA. Najtrudniejszy rywal Polaków

Oba zespoły są już pewne awansu do 1/8 finału - stawką wtorkowego spotkania jest pierwsze miejsce w grupie.

Zarówno Biało-Czerwoni, jak i reprezentanci USA wymieniani są jako główni kandydaci do wygrania mistrzostwa świata. Ostatnie starcie w ramach grupy C dla obu ekip będzie pierwszym poważnym sprawdzianem podczas polsko-słoweńskiego turnieju.

Wtorkowy mecz będzie dla Polaków szansą na rewanż za porażkę 0:3 w półfinale Ligi Narodów. Podopieczni trenera Johna Sperawa zajęli w tych rozgrywkach ostatecznie drugie miejsce, a nasi siatkarze - trzecie. Wtedy jednak w zespole ze Stanów Zjednoczonych nie występował wieloletni lider kadry, atakujący Matthew Anderson, który dołączył do drużyny dopiero przed mistrzostwami świata.

Bardzo prawdopodobne, że w przypadku zwycięstwa podopiecznych trenera Grbicia drużyny te ponownie spotkają się już na etapie ćwierćfinału.

Również we wtorek, ale kilka godzin wcześniej, dokładnie o 17:30, na parkiet w Katowicach wyjdą siatkarze Meksyku i Bułgarii, który rozpoczną finałową fazę tej części turnieju w grupie C. Kto wygra, dołączy do Biało-Czerwonych i Amerykanów i awansuje z trzeciego miejsca do kolejnej rundy.

Skład reprezentacji Polski na MŚ

rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz;

atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek;

środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba;

przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka;

libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski.