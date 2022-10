Polska - Niemcy: o której godzinie ostatni mecz w grupie siatkarek?

Polki przed olbrzymią szansą wywalczenia awansu do ćwierćfinału

7.10 | Polska - Kanada. Dla Biało-Czerwonych to przedostatni mecz w grupie F siatkarskich mistrzostw świata.

Trener przerwał wywiad polskiej siatkarki. "Ten mecz nas zbuduje" Emocje w meczu... czytaj dalej » Po piątkowej wygranej z Kanadą 3:2 już tylko jeden krok dzieli Polki od znalezienia się w gronie ośmiu najlepszych drużyn rozgrywanego w Polsce i Holandii mundialu.

Awans możliwy przed meczem. Co musi się stać?

Biało-Czerwone, które w trwającym od dwóch tygodni turnieju odniosły pięć zwycięstw i trzykrotnie przegrały, do przypieczętowania awansu potrzebują zwycięstwa w starciu z Niemcami.

Być może pewne gry w ćwierćfinale będą jeszcze przed wyjściem na parkiet. Stanie się tak, jeśli we wcześniejszym meczu w Łodzi Dominikanki przegrają z Kanadą.



Z kolei dla Niemek spotkanie z gospodyniami mundialu będzie pożegnaniem z imprezą. Z bilansem trzech wygranych i pięciu porażek zajmują ostatnie miejsce w grupie F i nie mają już szans na awans do dalszych gier, które odbędą się w Gliwicach i Apeldoorn w Holandii.

MŚ siatkarek 2022: grupa F # Drużyna Liczba meczów: Zwycięstwa Bilans setów Punkty 1. Serbia 8 8 24:2 23 2. USA

8 6 18:9 18 3. Turcja

8 6 21:10 17 4.

Polska 8 5 18:12 15 5. Dominikana 8 4 17:14 14 6. Kanada 8 4 14:16

13 7. Tajlandia 8 4 14:16 10 8. Niemcy 8 3 12:17 10

Polska - Niemcy: kiedy i o której godzinie mecz?

Ostatnie, dziewiąte spotkanie w fazie grupowej odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie w sobotę 8 października o godzinie 20.30. Relacja na żywo w eurosport.pl.

- Nie będziemy kalkulować, wyjdziemy w pełni zmobilizowane, znamy ten zespół jak żaden inny, bo grałyśmy z nimi bardzo dużo spotkań. Wiemy, czego możemy się spodziewać. Niestety, one też wiedzą, czego spodziewać się po nas. Mam nadzieję, że będziemy ciut lepiej zagrywać niż z Kanadą, żeby dużo ułatwić sobie grę blok - obrona. Chwilę odpoczniemy i mam nadzieję, że będzie mobilizacja od początku, jaką miałyśmy ze Stanami Zjednoczonymi - stwierdziła środkowa polskiej kadry Kamila Witkowska.

Ostatni raz z Niemkami Biało-Czerwone rywalizowały podczas tegorocznej edycji Ligi Narodów. W czerwcu w amerykańskim Bossier City Polki zwyciężyły 3:2.

Heynen chwali

Smaczku ostatniemu spotkaniu w Łodzi dodaje osoba Heynena. Dobrze znany w Polsce belgijski szkoleniowiec po rozstaniu z reprezentacją polskich siatkarzy na początku roku został trenerem żeńskiej kadry Niemiec.

Źródło: PAP/Grzegorz Michałowski Vital Heynen prowadzi obecnie niemieckie siatkarki

W opinii 53-letniego szkoleniowca polski zespół zaczyna grać na miarę potencjału, który - jak przyznał - widział już w trakcie pracy w Polsce.



- To oczywiste, że w polskiej siatkówce kobiecej jest wielki potencjał. Do tej pory widzieliśmy tylko tego oznaki, ale w kolejnych latach coraz więcej będzie się mówiło o jakości tej drużyny. Polki rosną w trakcie tego turnieju. Ich mecze z Turcją i USA pod względem poziomu intensywności były niesamowite. To była siatkówka z topu - tłumaczył Heynen.