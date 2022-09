Polska - Korea Południowa w mistrzostwach świata siatkarek 2022. Relacja na żywo

6:6 - Minkyoung Hwang doprowadza do remisu.

4:3 – as serwisowy Stysiak, pierwszy punkt Polek zdobyty z zagrywki.

1:3 – as serwisowy Seonwoo Lee.

23:17 – czyżby szykował się kolejny set wygrany do 17? To byłby już piąty z rzędu licząc wczorajszy mecz z Tajlandią.

17:15 – as serwisowy Seonwoo Lee.

17:13 – bardzo ambitna obrona Różański, która wpadła w bandę, ale to Koreanki zdobywają punkt.

15:10 – do trzech razy sztuka. Seonwoo Lee wreszcie skuteczna na skrzydle.

8:6 – polski blok znów nie do przejścia dla Azjatek.

Statystyki pierwszego seta wędrują już do Was! Polska Korea Płd. : 25:17 pic.twitter.com/FSSW0t39wW

6:8 – as serwisowy Minkyoung Hwang.

4:3 – Stysiak ponownie nie do zatrzymania, kończy nad koreańskim blokiem.

Kibice głośno odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego razem z siatkarkami. Oby atmosfera w hali znów poniosła Biało-Czerwone do pewnego zwycięstwa.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Koreą Południową Agnieszka Korneluk Kamila Witkowska Zuzanna Górecka Magdalena Stysiak Joanna Wołosz Olivia Różański Maria Stenzel Do rozpoczęcia spotkania zostało już tylko 5 minut! pic.twitter.com/BKBvvhW4AX

Wracamy już do głównego wydarzenia wieczoru z perspektywy polskich kibiców. Korea Południowa to czwarta drużyna igrzysk olimpijskich w Tokio, jednak obecnie jest zupełnie innym, znacznie słabszym zespołem niż przed rokiem, kiedy jego trenerem był Stefano Lavarini.

Tajki w środę potwierdziły już zresztą, że są mocniejsze, niż wynikałoby to z końcowego wyniku ich meczu z Polską. W trzeciej kolejce grupy B ograły Chorwację 3:0 (25:18, 25:13, 25:21).

Polki nie kryły dumy po wtorkowym zwycięstwie z Tajlandią w Ergo Arenie. Mogliśmy obawiać się tych rywalek po ich niespodziewanej wygranej z Turcją, ale w żadnym secie nie zdołały one zagrozić naszej reprezentacji.

Jeśli komuś umknęły ostatnie sukcesy polskich siatkarek, to przypominamy, że w trwających MŚ mają one już na swoim koncie dwa zwycięstwa: 3:1 z Chorwacją i 3:0 z Tajlandią. Ostatnie z tych spotkań odbyło się w Gdańsku, gdzie Biało-Czerwone pozostaną już do końca tej fazy turnieju.