Polska - Kanada w MŚ siatkarek: wynik na żywo i relacja

16:13 - mamy kolejny punkt! Oby tak do końca seta!

6:7 - kolejny as!

Publiczność próbuje poderwać polskie siatkarki do walki. Oby skutecznie!

4:5 - było dobrze, ale znów - niestety - wracamy do obrazu z dwóch poprzednich partii.

2:1 - as serwisowu Różański! W końcu hala się ożywiła!

1:1 - jest punkt dla Polski, ale to nie była gra, jakiej oczekują kibice w Atlas Arenie.

Trener Lavarini poprosił o czas, ale chyba nawet on nie wierzy, że może jeszcze coś zmienić w grze swoich podopiecznych.

10:17 - nie tak to miało wyglądać. Już siedem punktów straty.

10:16 - z nieba do piekła. Na jedną dobrą akcję przypadają dwa proste błędy.

9:14 - odpowiedź rywalek jest natychmiastowa. Wciąż pięć punktów do odrobienia.

8:13 - jakby błędów było mało, do listy dołącza dotknięcie siatki.

6:9 - do błędów w przyjęciu doszło jeszcze niewłaściwe ustawienie.

19:25 - nie na wiele się to zdało. Zepsuta zagrywka dała Kanadyjkom wygraną w drugim secie.

12:17 - to, co udało się w pierwszym secie, tym razem wydaje się dużo trudniejsze. Kanadyjki trzymają Biało-Czerwone na dystans.

10:14 - coraz więcej do odrobienia. Lavarini znów prosi o czas, Polki muszą na nowo poukładać grę.

9:10 - Kanadyjki pogubiły się w obronie. Już tylko jeden punkt do odrobienia.

6:9 - i robią to skutecznie. Trzeci z rzędu punkt dla Polski.

Już wiadomo, że Polki muszą wygrać dwa mecze, żeby awansować do ćwierćfinału. Dominikana wygrała 3:1 z Niemkami.

Pierwsze szóstki obu reprezentacji pojawiły się już na boisku. Za moment rozpocznie się mecz, który może przesądzić o awansie Polek do ćwierćfinału mistrzostw świata.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Kanadą Agnieszka Korneluk Kamila Witkowska Zuzanna Górecka Magdalena Stysiak Joanna Wołosz Olivia Różański Maria Stenzel Do rozpoczęcia spotkania zostało już tylko 15 minut! pic.twitter.com/pexR1yFiMf

