Siatkarska ekstraklasa zawieszona do odwołania

11.03 | Na art. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych powołał się we wtorek premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając decyzję o odwołaniu w kraju wszystkich imprez masowych.

"W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, a co za tym idzie kolejnymi administracyjnymi decyzjami władz rządowych, samorządowych czy epidemiologicznych, Polska Liga Siatkówki S.A. wstrzymuje do odwołania wszystkie ligowe rozgrywki, którymi zarządza, tj. PlusLigę, Ligę Siatkówki Kobiet oraz Krispol 1. Ligę" - poinformowano w komunikacie.



Duży zawód w Kędzierzynie. Zaksa odpadła z Ligi Mistrzów To nie tak miało... czytaj dalej » Zawieszenie w rozgrywkach męskiej i żeńskiej ekstraklasy obowiązuje od 12 marca, natomiast w pierwszej lidze męskiej w najbliższy weekend rozegrana zostanie ostatnia kolejka rundy zasadniczej i wówczas nastąpi przerwa.

Nie ma warunków dla sportu

"Poza oczywistymi względami epidemiologicznymi, którą są kluczowe, coraz większa liczba naszych klubów nie tylko nie ma gdzie rozgrywać meczów, lecz nawet trenować, bowiem w wielu miejscach w Polsce władze samorządowe zamykają obiekty szkolne czy obiekty Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Już w tej chwili nie mają gdzie trenować drużyny z Będzina, od poniedziałku z Warszawy. W takich warunkach zawodowy sport po prostu nie może mieć miejsca" - powiedział prezes Polskiej Ligi Siatkówki Paweł Zagumny cytowany w oświadczeniu.



Kluby żeńskiej ekstraklasy w weekend miały zacząć fazę play off, z kolei w męskich rozgrywkach do zakończenia rundy zasadniczej pozostały dwie kolejki.