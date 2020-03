Wojtaszek nie pamięta tak długiej przerwy. "Jest głód, a minęło dopiero 10-13 dni"

- Dostaliśmy oficjalne pismo, że liga została zamknięta. Pozycje zostaną przydzielone według liczby punktów w dwóch rundach. Teoretycznie mistrzem Polski zostaje ZAKSA Kędzierzyn, VERVA Warszawa na drugim miejscu, na trzecim Jastrzębski Węgiel. Trzy pierwsze miejsca premiowane są Ligi Mistrzów - powiedział Wojtaszek.

- Z jednej strony cieszymy się, że tak się to zakończyło, bo wiemy jak koronawirus jest niebezpieczny, ale z drugiej strony mamy duży niesmak i niedosyt, ponieważ liga nie została dokończona. Każdy z nas miał nadzieję, że medale zostaną powieszone na naszych szyjach. Musimy zakończyć ten sezon tak jak jest i nic innego nam nie pozostaje – przyznał 31-letni zawodnik.

Oglądaj Damian Wojtaszek o zakończeniu rozgrywek ligowych w Polsce

Kilka słów reprezentacyjny libero poświęcił na plany Biało-Czerwonych, gdyż rozmawiał z trenerem Vitalem Henyenem, który przekazał mu, jak wyglądać mają najbliższe miesiące.

- Henyen przedstawił plan na obecny rok. Na przyszły celem są igrzyska olimpijskie i to się nie zmienia. W tym roku, jeżeli koronawirus się uspokoi, będziemy próbowali przeprowadzić dwa obozy – na koniec maja i w połowie czerwca. W te wakacje celem zostanie Liga Narodów - zdradził w "Oknie na sport"

- Prawdpodobnie po takiej przerwie każda z reprezentacji będzie chciała pokazać, jaka jest silna i jakich ma zawodników. Każdy miał bardzo długą przerwę, więc będzie wypoczęty. Wszyscy mogą zaleczyć kontuzje, a potrafimy trenować w mieszkaniu. Do dzisiaj otrzymujemy treningi z klubu, robimy to w domu, starając się cały czas podtrzymywać formę. Wiadomo, że to nie jest tak samo jak na hali, gdy trenujemy 7-8 godzin dziennie – podkreślił zawodnik, rywalizujący o miejsce w wyjściowym składzie reprezentacji z Krzysztofem Zatorskim.

Oglądaj Wideo: Eurosport Damian Wojtaszek o planach reprezentacji Polski i treningach w domu

Najdłuższa przerwa… od liceum

Wojtaszek powiedział również parę słów na temat wyjątkowo długiej przerwy od gry w siatkówkę.

- Tak długiej rozłąki od siatkówki nie pamiętam, czy miałem nawet w liceum. Rozmawiam z chłopakami z innych drużyn, z lig zagranicznych i każdy ma już taki głód siatkówki, treningów, że jak zawsze był przesyt, to teraz jest naprawdę głód. To minęło dopiero 10-13 dni, a co dopiero będzie, jak to jeszcze potrwa miesiąc? Miejmy nadzieję, że miesiąc – przyznał siatkarz drugiej drużyny rozgrywek w Polsce.

Oglądaj Wideo: Eurosport Damian Wojtaszek o przerwie od siatkówki

"Okno na sport" codziennie o 21:00

"Okno na sport" to codzienny program transmitowany na Facebooku, Twitterze stacji oraz w serwisie Eurosport.pl. Komentatorzy i eksperci Eurosportu rozmawiają w nim ze znakomitymi sportowcami, a widzowie mają możliwość zadawania pytań.

W poprzednich odcinkach widzowie mogli zobaczyć m.in. najlepszą polską biathlonistkę Monikę Hojnisz-Staręgę, brązowego medalistę mistrzostw świata w Dausze na 1500 m Marcina Lewandowskiego, jednego z najlepszych polskich kolarzy Michała Kwiatkowskiego, a także triumfatora ostatniej edycji Turnieju Czterech Skoczni Dawida Kubackiego.