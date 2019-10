Awans Polaków w światowym rankingu. To ważne przed losowaniem grup igrzysk

14.10 | To nie byłe łatwe spotkanie dla polskich siatkarzy w rozgrywanym w Japonii Pucharze Świata. Najważniejsze jednak, że zwycięskie. Biało-Czerwoni pokonali Kanadę 3:0 i są o krok od zdobycia srebrnego medalu.

15.10.2019 l Jak kończyć wielką siatkarską imprezę, to właśnie w takim stylu. Polacy nie mieli w Hiroszimie żadnych problemów z Iranem, wygrali 3:0 i zapewnili sobie srebrne medale Pucharu Świata. Wcześniej triumf w całej imprezie zagwarantowali sobie Brazylijczycy.

Polscy siatkarze mają za sobą doskonały czas. Podopieczni trenera Vitala Heynena w ostatnich miesiącach wywalczyli brązowe medale mistrzostw Europy i Ligi Narodów, zapewnili sobie awans na igrzyska w Tokio oraz zdobyli srebro Pucharu Świata.

Zepchnęli Włochów

48 meczów w pięć miesięcy. Szalony sezon polskich siatkarzy Wtorkowy mecz z... czytaj dalej » Sukcesy dały Biało-Czerwonym coś jeszcze. Otóż awansowali oni z czwartej na trzecią pozycję w najnowszym rankingu FIVB. Polacy mają obecnie 272 punkty. Na czwarte miejsce zepchnęli Włochów (206 pkt). Prowadzi Brazylia - 335 pkt, przed Stanami Zjednoczonymi - 280 pkt.

Awans Polaków to zasługa przede wszystkim bardzo dobrego występu w Pucharze Świata. Polacy zajęli w nim drugie miejsce, za co zgarnęli 90 punktów rankingowych. Reprezentanci Italii nie potratowali tych rozgrywek tak poważnie jak Biało-Czerwoni, zostawiając w domu swoje największe gwiazdy Iwana Zajcewa i Osmany'a Juantorenę. W konsekwencji Włosi zajęli dopiero siódme miejsce w stawce, co dało im tylko 30 pkt.

Losowanie grup igrzysk

Nadal nie jest pewne, jaki system podziału na grupy będzie obowiązywał podczas igrzysk olimpijskich. W poprzednich latach ranking był jednak istotny dla rozstawienia zespołów w największych światowych imprezach.

W Tokio składy dwóch grup (w obu zagra po sześć zespołów) najprawdopodobniej wyłoni zasada serpentyny. Tu przyda się być wysoko w rankingu. Z jedynką zostanie rozlosowana Japonia, a potem na zmianę do grup A i B trafią kolejne zespoły z zestawienia FIVB.

Siatkarze wrócili do kraju. "Sezon był znakomity, a następny będzie jeszcze lepszy" Niektórych nie... czytaj dalej » Na razie prawo do gry na igrzyskach zagwarantowały sobie: Japonia (jako gospodarz), Brazylia (1), Stany Zjednoczone (2), Polska (3), Włochy (4), Rosja (5) i Argentyna (6). O kolejne pięć miejsc rywalizować będą drużyny w turniejach interkontynentalnych.

Igrzyska zostaną przeprowadzone w dniach 24 lipca - 9 sierpnia 2020 roku. Transmisje w Eurosporcie.

Ranking FIVB po Pucharze Świata:

1. Brazylia 335 pkt

2. USA 280

3. Polska 272

4. Włochy 206

5. Rosja 204

6. Argentyna 161

7. Kanada 157

8. Iran 137

9. Francja 130

10. Japonia 120