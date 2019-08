Kontrowersyjne gesty po zwycięstwie, zdjęcie usunięto. "To takie rasistowskie"

Argentyńczycy zakwalifikowali się na igrzyska po pięciosetowej batalii z Chinami, które były organizatorem turnieju. Wcześniej Albicelestes pokonali Kanadę i Finlandię. Jednak po wywalczeniu olimpijskiej przepustki zamiast o ich dobrej grze, więcej mówi się o kontrowersyjnych gestach.

Trzech zawodników z argentyńskiej kadry, w tym znany z występów m.in. w Skrze Bełchatów Facundo Conte, wykonało tzw. skośne oczy, czyli przyłożyli palce wskazujące do skroni, co w Chinach odebrano jako przejaw rasizmu.

Źródło: Instagram To zdjęcie Argentyńczyków wywołało kontrowersje. Zostało usunięte

Kibice oburzeni

Zachowanie Contego i dwóch innych winowajców - Pablo Crera i Federico Pereyry - wywołało oburzenie zwłaszcza wśród chińskich kibiców. Pierwszy z wymienionych siatkarzy przez dwa lata grał również w klubie Shanghai Golden Age.

"Ty i cały argentyński zespół jesteście przegrani. Wasze świętowanie to obraza dla naszego kraju. Tak niesportowe zachowanie sprawia, że nie zasługujecie na żaden szacunek podczas igrzysk" – napisano pod jednym z wpisów Contego.

"Naprawdę nie powinieneś wykonywać tego gestu. Doskonale wiesz, co oznacza, nie szukaj cholernych wymówek" – dodał inny użytkownik.

"Jesteś złym człowiekiem, a przecież nawet grałeś w Chinach. Jak śmiesz zachowywać się w ten sposób? To takie rasistowskie. Cieszysz się, że jedziesz do Tokio? Azjaci cię wyklną, nie dadzą ci spokoju. Uważaj na siebie, ty rasisto" – napisał kolejny.



Wyświetl ten post na Instagramie. Tokyo 2020 alla vamossss Que felicidad y orgullo ser parte de este equipo, los que estamos aca, quienes jugaron el panamericano, un gran y largo equipo junto dejando todo por la celeste y blanca Haciendolo solos, no solo sin ayuda de nuestra federacion, sino sintiendo que los unicos que queremos lo mejor para la seleccion somos nosotros! Hasta hemos recibido mensajes diciendo “si no quieren jugar, que se vayan, habra otros para jugar” Quisiera ver como la seleccion hubiese logrado esta clasificacion, el oro panamericano, el bronce panamericano femenino y todo este hermoso movimiento sin que todos estos jugadores no estuvieran siempre dispuestos a dejar todo por la seleccion Cuanto nos gustaria que el voley este en manos del voley, y no de personas sin escrupulos que nada saben de este hermoso deporte Antes todo y siempre Vamos Argentina Carajo Post udostępniony przez Facu Conte (@facuconte7) Sie 11, 2019 o 9:54 PDT





Żądają wyjaśnień

Sprawą szybko zajęła się Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej, która tydzień wcześniej za identyczny gest upomniała drugiego trenera kobiecej reprezentacji Rosji Sergio Busato. Wykonał go po wygranym meczu z Koreą Południową, dzięki czemu Rosjanki również wywalczyły awans na igrzyska.

Trener zrobił "skośne oczy". Rosyjski związek przeprasza Rosyjska... czytaj dalej » "FIVB widziała zdjęcia reprezentacji Argentyny świętującej awans na igrzyska w Tokio, na których widoczne są niestosowne i niewrażliwe kulturowo gesty. W ubiegłym tygodniu FIVB wyraziła się jasno, że tego typu zachowania zawodników i członków reprezentacji narodowych są nie do zaakceptowania. Żądamy natychmiastowych wyjaśnień ze strony argentyńskiej federacji" - czytamy.

Przeprosił

Conte za pośrednictwem mediów społecznościowych przeprosił.

- Pragnę powiedzieć "przepraszam" wszystkim chińskim kibicom siatkówki, którzy poczuli się urażeni świętowaniem po naszym ostatnim meczu. Zamysł był taki, że staniemy się Japończykami, bo jedziemy na igrzyska do Tokio. To nie miało nic wspólnego z brakiem szacunku dla Chin bądź Japonii. Teraz wiemy, że to nie był dobry pomysł i żałujemy. Moje dwa najlepsze sezony w karierze spędziłem w Szanghaju i nigdy nie zapomnę, jak dobrze przyjął mnie zespół i zawsze będę wdzięczny za to wspaniałe doświadczenie - napisał.

Podczas dwóch ostatnich turniejów olimpijskich Argentyńczycy dochodzili do ćwierćfinału, w którym za każdym razem musieli uznać wyższość Brazylijczyków.