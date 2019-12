"Chcą ukraść mi święta". Siatkarz prosi o pomoc papieża Franciszka

7.04 | Śnieg, piłkarskie korki i okulary przeciwsłoneczne. Choć na pierwszy rzut oka takie zestawienia może na to nie wskazywać, tak właśnie prezentuje się ekwipunek potrzebny do uprawiania siatkówki na śniegu. Ta dopiero raczkująca dyscyplina sportu cieszy się coraz większą popularnością.

32-letni siatkarz nie jest zbytnio popularny w swojej ojczyźnie, mimo że 19 razy zagrał we włoskiej reprezentacji. Wyróżnia go to, że jest gorliwym katolikiem. Dorastał w chrześcijańskiej rodzinie, uczestniczył w Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w 2013 roku, a trzy lata później w Krakowie. Uwielbia więc celebrować Boże Narodzenie.

Problem jednak w tym, że akurat na 25 grudnia jego drużynie wyznaczono wyjazdowy mecz z Itas Trentino Volley, podczas gdy wszystkie inne w 14. kolejce mają zostać rozegrane dzień później. Być może byłoby inaczej, ale drugiego dnia świąt w tej samej hali w Trydencie ma odbyć się mecz koszykówki. To oznacza, że zawodnik nie będzie mógł spędzić dnia z rodziną.

"Proszę o pomoc"

Postanowił jednak do końca walczyć o zmianę terminu meczu. Najpierw zwrócił się do dyrektora generalnego Trentino, a następnie do szefów Serie A. Zaproponował nową datę: 24 grudnia. Co usłyszał? "Tylko jeśli Papież się zgodzi" - czytamy we włoskich mediach.

Wziął więc kartkę papieru, długopis i napisał szczery list. Odbiorcą Jego Świątobliwość papież Franciszek. Opublikowano go na łamach dziennika "Avvenire".

"Proszę o pomoc papieża Franciszka, ponieważ chcą ukraść mi święta Bożego Narodzenia" - zaczął. "Mam 32 lata i od czterech i pół roku jesteśmy z Nicolettą małżeństwem. Mamy piękną córkę o imieniu Noemi, ma prawie osiem miesięcy. Nasi synowie Karole i Davide jr trafili do nieba, zanim opuścili łono matki. Oprócz tego, że dla nas dziecko to jest wspaniałym darem, jest również wyrazem Miłosierdzia Bożego w naszym życiu" - kontynuował w swoim liście do głowy kościoła.

Źródło: legavolley.it/PAP/EPA Nietypowa prośba siatkarza do papieża Franciszka

"Jestem im to winien"

Potem wyjaśnił, na czym polega problem. "25 grudnia jako jedyni zagramy na wyjeździe. Zostaniemy oderwani od naszych rodzin w Wigilię i Boże Narodzenie. Początkowo zamierzałem odpuścić, żeby nie narażać się, ale kilka dni temu podczas Eucharystii powiedziałem sobie, że jestem to winien samemu sobie, mojej żonie, a przede wszystkim mojej córce Noemi. Te święta będą dla niej pierwszymi" - podkreślił.

"Wierzę, że nasz sport, który zawsze był nośnikiem ważnych wartości sportowych i życiowych, może poświęcić minimum własnej spektakularności, aby zrobić miejsce dla Jezusa" - czytamy.

Saitta podkreślił, że zdaje sobie sprawę, że nie wie, czy ten list kiedykolwiek trafi w ręce papieża, mimo to czeka na odpowiedź.