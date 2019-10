Rozlosowano grupy siatkarskiej Ligi Mistrzów. Heynen i Leon przeciwko polskiej drużynie

1.10 | - W piątek wieczorem, kiedy rozbiliśmy Włochów w pierwszym secie, wszystko stało się jasne. Napisałem do moich córek: "łapcie pierwszy samolot do Turynu, bo zapiszemy się w historii". Nie mogły przylecieć w sobotę, ale udało się w niedzielę. Miałem rację - to, co chłopaki zrobili jest niesamowite. Zawsze wiedziałem, że to silna drużyna, ale do piątku nie wiedziałem, jak niesamowicie silna. W dniu, kiedy zacząłem pracę z Polską, obiecałem prezesowi Jackowi Kasprzykowi złoty medal. Oto on - powiedział Vital Heynen, zawieszając krążek szefowi Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Ten Projekt potrzebuje czasu. Mistrzowie Polski z pierwszym trofeum w sezonie Po siatkarskim... czytaj dalej » Mistrz Polski ZAKSA Kędzierzyn-Koźle trafił do grupy E, w której zmierzy z VfB Friedrichshafen, Knack Roeselare oraz kwalifikantem.

Heynen kontra Polacy

Projekt Warszawa znalazł się za to w grupie D, w której rywalizować będzie z prowadzonym przez selekcjonera reprezentacji Polski Vitala Heynena zespołem Sir Colussi Sicoma Perugia. Zawodnikiem tej ekipy jest przyjmujący kadry Wilfredo Leon. Oprócz Perugii warszawianie zagrają z Tours VB oraz innym zespołem z eliminacji.

Jastrzębski Węgiel tymczasem zmierzy się w grupie C z Zenitem Kazań, Halkbankiem Ankara i ekipą Greenyard Maaseik.



W turnieju mężczyzn trofeum broni Cucine Lube Civitanova, w którym od tego sezonu występuje Mateusz Bieniek.

Niełatwe zadanie mistrzyń

Trudne zadanie czeka mistrzynie kraju ŁKS Commercecon Łódź, które trafiły na broniącą trofeum ekipę z Novary.

Ponadto rywalkami łodzianek w grupie C będą Allianz MTV Stuttgart oraz wciąż nieznany zespół, który przejdzie eliminacje. Druga z łódzkich drużyn - Grot Budowlani Łódź - zagra w grupie A z ekipami ze Stambułu Eczcibasi i Fenerbahce, a także z fińskim LP Salo.



The Drawing of Lots in Sofia determined the composition of the 4th Round of the #CLVolleyW 2020!

Faza grupowa turnieju mężczyzn zostanie rozegrana między 3 grudnia a 19 lutego, a zmagania kobiet potrwają od 19 listopada do 18 lutego. Rozgrywki zakończą się 17 maja.

Grupy Ligi Mistrzów w siatkówce:



mężczyźni



grupa A: Cucine Lube Civitanova, Fenerbahce Stambuł, Jihostoj Ceske Budejovice, Trentino Itas

grupa B: Kuzbass Kemerowo, Berlin Recycling Volleys, ACH Volley Lublana, Fakieł Nowy Urengoj

grupa C: Zenit Kazań, Halkbank Ankara, Greenyard Maaseik, Jastrzębski Węgiel

grupa D: Sir Colussi Sicoma Perugia, Projekt Warszawa, Tours VB, kwalifikant

grupa E: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, VfB Friedrichshafen, Knack Roeselare, kwalifikant



kobiety



grupa A: Eczcibasi Stambuł, Grot Budowlani Łódź, LP Salo, Fenerbahce Stambuł

grupa B: VakifBank Stambuł, Lokomotiw Kaliningrad, Nova Branik Maribor, Savino Del Bene Scandicci

grupa C: Igor Gorgonzola Novara, ŁKS Commercecon Łódź, Allianz MTV Stuttgart, kwalifikant

grupa D: Carraro Imoco Conegliano, Nantes VB, CSM Volei Alba Blaj, kwalifikant

grupa E: Dynamo Moskwa, RC Cannes, Marica Płowdiw, Urałoczka Jekaterynburg