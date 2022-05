Cucine Lube nie do zdarcia. Leon tylko z wicemistrzostwem

Szampany poszły w ruch. Polka z kolejnym mistrzostwem Włoch Joanna Wołosz i... czytaj dalej » Czwarte starcie finałowe od początku do końca przebiegało pod dyktando świetnie przygotowanych i pewnych siebie gospodarzy, w których szeregach prym wiedli Ivan Zaytsev (11 pkt) i Marlon Yant (11).

Sir Safety Conad prowadzony przez selekcjonera reprezentacji Polski Nikolę Grbicia znów musiał zadowolić się wicemistrzostwem kraju. W zespole z Perugii najwięcej punktów zdobyli Matthew Anderson (12) i Leon (9).

Simon jak wino

Najlepszym zawodnikiem finałów uznano doświadczonego Kubańczyka Simona, który jest kapitanem Lube.

- Nigdy nie przestawaliśmy wierzyć w sukces, choć pojawiały się kłopoty. Z Trentino w półfinale przegrywaliśmy w walce do trzech wygranych już 0:2, ale daliśmy radę zwyciężyć - mówił środkowy Cucine Lube.

- Pomogła nam wtedy rozmowa między sobą. Mówiliśmy sobie, że musimy pokazać, że przecież umiemy grać w siatkówkę. Mocno pracowaliśmy. Teraz pokonaliśmy równie silną Perugię. Kibice byli z nami do samego końca. To jest wspaniały sukces. MVP to miłe wyróżnienie, ale pozostaje tylko nagrodą. Liczyło się wygranie mistrzostwa i to jest najważniejsze - dodawał 35-latek.



W poprzednim sezonie Cucine Lube także zwyciężyło w finałowej rywalizacji 3:1. Dla tej drużyny to siódmy tytuł w historii.

Podium w męskiej Serie A uzupełniło, podobnie jak przed rokiem, Itas Trentino, które 22 maja w Lublanie zmierzy się z Grupą Azoty Kędzierzyn-Koźle w finale Ligi Mistrzów.

Wynik czwartego meczu finałowego:

Cucine Lube Civitanova - Sir Safety Conad Perugia 3:0 (25:23, 25:16, 25:21)

Wynik rywalizacji (do trzech zwycięstw): 3:1 dla Cucine Lube.