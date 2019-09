Rozczarowujący finał. Serbowie nie dali szans Słoweńcom

Polscy siatkarze w najlepszym wydaniu. Francji nie dali szans, są trzecią drużyną Europy Reprezentacja... czytaj dalej » Przed rozpoczęciem turnieju Serbowie nie byli stawiani w roli faworyta do złota. Tymczasem podopieczni Slobodana Kovaca zaskakiwali z meczu na mecz. Z każdym kolejnym spotkaniem pokazywali, że mogą być groźni dla najlepszych.

Niespodziewany finał

Bez porażki przeszli przez fazę grupową. Potem w 1/8 finału pokonali 3:0 Czechów. W ćwierćfinale po niezwykle zaciętym starciu i pięciosetowej walce wyeliminowali Ukraińców, którzy byli pozytywnym objawieniem zmagań. W kolejnym meczu znów potrzebowali tie-breaka. Tym razem w taki sposób pokonali jednego ze współgospodarzy mistrzostw, a więc Francuzów. To było spore zaskoczenie.

A tam spotkali się z niespodziewanymi pogromcami Polaków, a więc Słoweńcami. W meczu o złoto zmierzyły się zatem dwie ekipy, których występ w tej fazie nie był przewidywany.

Słoweńcy dobrze rozpoczęli niedzielne widowisko. Ich gra wyglądała tak samo dobrze jak w czwartkowym półfinale przeciwko Polsce w Lublanie. Serbowie byli bezradni i ulegli 19:25. Jak się potem okazało, to był koniec nadziei słoweńskiej ekipy na udane zakończenie.

Bez prawego ataku nie da się wygrać

Dominacja serbskiej drużyny była niepodważalna. Podopieczni Kovaca znakomicie blokowali. W ten sposób zdobyli aż 14 punktów. Na dodatek świetnie serwowali i bardzo dobrze wyglądała ich pierwsza akcja. Słoweńcy natomiast kompletnie zatracili skuteczność. Ich prawy atak nie funkcjonował, a bez tego elementu nie ma szans na zwycięstwo na takim poziomie.

Słoweńcy mieli problemy w przyjęciu i przez to Dejan Vincić nie był w stanie rozgrywać tak pewnie jak wcześniej. Wyniki partii 25:16, 25:18, 25:20 świadczą wszystko o przebiegu wydarzeń na parkiecie. To była niezwykle przekonująca wygrana, ale niestety, zabrakło emocji.



Petric at the double, Serbia at the double... after their women's team in Turkey it is their men's team in Paris! Amazing scenes for @ossrb#EuroVolleyM#WeAreEuroVolleypic.twitter.com/UNh74Opt7s — EuroVolley (@CEVEuroVolley) September 29, 2019





Dla Serbów do drugie mistrzostwo Europy w historii. Poprzednie wywalczyli osiem lat temu. Pokonani cztery lata temu również zdobyli srebrne medale. Tym samym wyrównali najlepsze osiągnięcie w dziejach.

W sobotę brązowe krążki za trzecie miejsce powędrowały do Polaków. Biało-Czerwoni w Paryżu nie dali szans Francuzom i zwyciężyli 3:0.

Słowenia – Serbia 1:3 (25:19, 16:25, 18:25, 20:25)

Słowenia: Pajenk (12), Kozamernik (9), Gasparini (7), Vincic (1), Urnaut (10), Cebulj (15), Kovacic (libero) oraz Stern T. (2), Sket, Stern Z.

Serbia: Kovaceević (20), Petrić (12), Jovović (1), Atanasijević (22), Podrascanin (5), Lisinac (11), Majstorović (libero) oraz Peković (libero), Krsmanović, Ivović